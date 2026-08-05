عضو دفتر سیاسی و تیم مذاکره کننده جنبش حماس، رژیم اسرائیل را دشمن شماره یک منطقه توصیف کرد و گفت که این رژیم خواهان اجرای توافق آتش‌بس نیست، بلکه می‌خواهد جنگ علیه نوار غزه تداوم یابد.

جوان آنلاین: «غازی حمد» در گفت وگو با شبکه روسیا الیوم افزود: بعد از اعلام پیش نویس توافق ـآتش بس، تل آویو جنگ افرروزی خود علیه نوار غزه را تشدید کرد و خط موسوم به «خط زرد» در این منطقه را زیر پاگذاشت.

این مقام حماس ادامه داد: بزرگترین چالش در مرحله بعدی، چگونگی وادار کردن رژیم اسرائیل به اجرای توافق (آتش بس) است.

وی با انتقاد از عملکرد شورای امنیت در پرونده فلسطین اضافه کرد: شورای امنیت باید یک میانجی بی طرف باشد، اما هرگز در مورد موارد نقض (آتش بس) از جانب رژیم اسرائیل صحبتی نکرده و فقط به موضوع سلاح های (مقاومت فلسطین) می پردازد.

حمد همچنین با انتقاد از مواضع شورای موسوم به «شورای صلح» درباره نوار غزه گفت: شورا باید بی طرف می بود زیرا این توافق (آتش بس) باید منافع دو طرف و نه فقط اسرائیل را در نظر بگیرد.

عضو تیم مذاکره کننده حماس تاکید کرد: بندهای واضحی در این توافق وجود دارد که ما مدت زیادی را صرف تهیه پیش‌نویس آن کردیم، اما رژیم اسرائیل می‌خواهد این بندها را به روش خود تفسیر کند.

وی افزود: مسئله سلاح (مقاومت در نوار غزه) یک مسئله داخلی فلسطین است و هیچ سلاحی به رژیم اسرائیل تحویل داده نخواهد شد. این امر منوط به انجام کامل تعهدات تل آویو است.

این مقام حماس ادامه داد: رژیم اسرائیل دیوانه شده و میانجی‌ها احساس کرده اند که این رژیم قصد دارد توافق (آتش بس) را از بین ببرد.

وی تاکید کرد: نیاز به ایجاد سازوکارها و جدول زمانی برای همه جنبه‌های این توافق وجود دارد و جزئیات همچنان پیچیده و نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است.

این مقام حماس درباره امضای توافق آتش بس در منطقه شرم الشیخ مصر و وعده های داده شده در جریان آن گفت: در شرم‌الشیخ به ما اطمینان داده شد که پس از امضای توافق‌ اتفاقات زیادی رخ خواهد داد، اما هیچ‌کدام از این موارد محقق نشد.

حمد تصریح کرد: جنبش حماس هویت، تفکر، فرهنگ و پروژه ملی خود را تغییر نخواهد داد و ما همیشه برای پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین تلاش خواهیم کرد.

وی موافقت حماس با توافق آتش بس را برای نجات مردم نوار غزه دانست و تاکید کرد: جنبش حماس از صحنه سیاسی ناپدید نخواهد شد و ما به نقش خود در این مرحله استثنایی از تاریخ فلسطین ادامه خواهیم داد. اجازه نخواهیم داد واقعیت ملی در غزه تغییر کند یا هرگونه دستور کاری به آن تحمیل شود. کسانی هستند که سعی دارند این منطقه را تحت دستور کار آمریکا و رژیم اسرائیل قرار دهند.

این مقام حماس تاکید کرد: هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (آغاز عملیات طوفان الاقصی در ۱۵ مهر ۱۴۰۲) در خاورمیانه زلزله ایجاد کرد، درس‌های روشن درباره آنچه در سراسر منطقه رخ داد، وجود دارد. رژیم اسرائیل دشمن اول منطقه است و هفتم اکتبر واقعیت این رژیم را بیش از پیش آشکار کرد.

وی افزود: کشورهایی که روابط خود را با رژیم اسرائیل عادی‌سازی کرده‌اند، باید از خواب غفلت بیدار شوند و پرچم چنین رژیم جنایتکاری را در خاک خود برافراشته نکنند.

حمد گفت: تغییری در اوضاع بین‌المللی ایجاد و رژیم اسرائیل در جهان مطرود شده است. ما حق داریم با تمام ابزارهای موجود در برابر اشغالگری مقاومت کنیم، این رژیم هفتم اکتبر ۲۰۲۳متحمل شکست بزرگی شد و این بزرگترین ضربه‌ای است که تل آویو از سال ۱۹۴۸ تاکنون متحمل شده است.

این مقام حماس گفت: مسئله فلسطین دوباره احیا شده و میانجیگران تلاش قابل توجهی برای دستیابی به توافق آتش بس انجام دادند.

غازی حمد درباره روابط جنبش حماس با روسیه هم گفت: روابط خوبی با روسیه داریم و موضع آن با موضع و دیدگاه فلسطین همسو است.