کد خبر: 1372606
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی / حملات توپخانه‌ای به غزه

غزه منابع فلسطینی از تداوم حملات و نقض آتش بس غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف غزه خبر دادند.

جوان آنلاین: خبرگزاری شهاب گزارش داد: ارتش رژیم اشغالگر امروز در ادامه نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه،مناطق شرقی، مرکزی و جنوبی آن را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد.

به گزارش ایرنا، نیروهای اشغالگر در بحبوحه تحرکات نظامی در امتداد مناطق مرزی، حملات خود را به سمت مناطق شرقی محله «التفاح» در شرق شهر غزه تشدید کردند.

همچنین مناطق شمالی اردوگاه آوارگان« البریج» در معرض گلوله‌باران مداوم توپخانه و آتش سنگین نیروهای اشغالگر مستقر در شرق این اردوگاه قرار گرفت.

در جنوب غزه، توپخانه رژیم اشغالگر مناطق شرقی و جنوب غربی خان یونس را با چندین گلوله هدف قرار داد که همزمان با پروازهای فشرده پهپادها و هواپیماهای شناسایی در ارتفاع پایین بود که باعث ترس ساکنان این منطقه شد.

طبق آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، اقدامات رژیم اشغالگر از زمان اعلام توافق آتش‌بس به شهادت ۱۲۵۲ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۴۱۲۰ نفر دیگر منجر شده است، زیرا حملات اشغالگران علیرغم این توافق در سراسر نوار غزه ادامه دارد.

پیش از این اسماعیل الثوابته، مدیر کل دفتر رسانه‌ای غزه به خبرگزاری فلسطینی الرای گفته بود که از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۴۰۴)، بیش از ۴۰۰۰ مورد نقض توافق آتش‌بس در غزه از سوی رژیم صهیونیستی ثبت شده است.

برچسب ها: جنگ غزه ، جنایات اسرائیل ، نقض آتش‌بس
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