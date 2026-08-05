بر اساس گزارش‌ها، نخست‌وزیر پاکستان قرار است این هفته در راس هیأتی بلندپایه برای دیدار با مقام‌های سعودی، به عربستان سفر کند.

جوان آنلاین: به گزارش رسانه‌های پاکستانی، نخست‌وزیر این کشور شهباز شریف برای انجام گفت‌وگوهای سطح‌بالا با مقام‌های ارشد سعودی، این هفته در سفری دو روزه، راهی عربستان می‌شود.

محور این گفت‌وگوها، تحولات منطقه، روابط دوجانبه و آینده پیمان دفاع راهبردی پاکستان و عربستان خواهد بود.

طبق گزارش‌ها، این سفر احتمالاً پنجشنبه یا جمعه انجام می‌شود و شامل دیدار شهباز شریف با محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی، خواهد بود.

سفر میانجی مذاکرات ایران و آمریکا در شرایطی انجام می‌شود که به دلیل تداوم تجاوزات واشنگتن علیه ایران، شرایط منطقه همچنان ملتهب و تنگه هرمز بسته است.

در روزهای اخیر، مذاکراتی بین ایران و عمان درباره تنگه هرمز برگزار شده و مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند که توافقی درباره بازگشایی این باریکه راهبردی در شرف دستیابی است.