همزمان با گذشت ۷ سال از تشدید بن بست سیاسی میان رقبای هسته‌ای جنوب آسیا بر سر مناقشه قدیمی کشمیر، مردم‌ پاکستان امروز به خیابان‌ها آمده و در حمایت از مسلمانان کشمیری راهپیمایی کردند.‌

جوان آنلاین: هفت سال از اقدام هند در لغو امتیازات ویژه منطقه کشمیر سپری می شود و دهلی‌نو این تصمیم را داخلی و موضع‌گیری اسلام‌آباد را بی‌اساس می‌داند؛ با این حال مردم پاکستان امروز به مناسبت سالگرد اجرای این سیاست، در شهرهای مختلف این کشور در حمایت از مردم مسلمان کشمیر به خیابان‌ها آمده و با آنان ابراز همبستگی کردند.

روابط از قبل سرد رقبای اتمی شبه قاره به دنبال تصمیم دولت دهلی‌نو درباره کشمیر تحت کنترل خود در تابستان ۲۰۱۹ بیشتر سیر نزولی پیدا کرد تا جایی که از ۷ سال گذشته نه تنها نشانه مشخصی از بهبود روابط هند و پاکستان مشاهده نشده بلکه دو کشور اردیبهشت سال گذشته جنگ ۴ روزه را علیه یکدیگر تجربه کردند.

امروز پنجم اوت (۱۴مرداد) با هفتمین سالگرد لغو امتیازات ویژه منطقه «جامو و کشمیر» تحت کنترل دولت هند مصادف است؛ اقدامی که به عقیده دولت پاکستان غیرقانونی و مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در عین حال دهلی‌نو بحث کشمیر را یک موضوع کاملا داخلی تلقی کرده و هرگونه موضع اسلام‌آباد درباره آن را مردود می‌داند.

دولت پاکستان از زمان اجرای قوانین ویژه کشمیر توسط دولت هند در ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - پنجم اوت ۲۰۱۹ -، مراسمی با عنوان «یوم استحصال» (روز استثمار) را در شهرهای مختلف این کشور برگزار می‌کند.

به همین مناسبت امروز مقام ها و مردم پاکستان در حمایت از مردم کشمیر یک دقیقه سکوت کردند.‌ شهرهای پاکستان به ویژه اسلام‌آباد شاهد راهپیمایی، نصب پلاکاردها و تصاویری در حمایت از مردم کشمیر، بود.

آصف علی زرداری رئیس جمهور و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پیام های خود ضمن تاکید بر حمایت های سیاسی، دیپلماتیک و معنوی دولت و مردم این کشور از مسلمانان کشمیری، خواستار حل و فصل عادلانه این مناقشه مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل شدند.