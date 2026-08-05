یکی از مراجع تقلید شیعیان در عراق با اشاره به تلاش دشمنان برای استفاده از همه ابزارها به منظور ایجاد ناامیدی و سرخوردگی در میان مسلمانان،گفت: هدف واقعی آنان این است که مسلمانان از دین، اصول و ارزش‌های خود دست بکشند، از همین رو پایداری و مقاومت تنها راه مقابله با این تلاش‌های دشمن است.

جوان آنلاین: آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی، مرجع تقلید شیعیان در نجف اشرف، در دیدار جمعی از علما و مشایخ فلسطین و لبنان، بر ضرورت حفظ امید، پایداری و یقین به وعده الهی برای پیروزی، حتی در شرایط طولانی شدن دوران سخت، تأکید کرد.

وی در این دیدار با اشاره به جاری بودن سنت‌های الهی در یاری مؤمنان، به وقایع جنگ احزاب در سال پنجم هجری استناد کرد و گفت: در آن مقطع، فشار و سختی بر مؤمنان به اوج خود رسید؛ به گونه‌ای که قرآن کریم می‌فرماید: «و دل‌ها به گلوگاه‌ها رسید.»

وی با بیان اینکه پیروزی الهی ممکن است بنا بر حکمت و مصلحتی به تأخیر بیفتد، تصریح کرد: وعده الهی تخلف‌ناپذیر است و سنت‌های الهی در یاری مؤمنان تغییر نمی‌کند.

این مرجع عالیقدر همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در میان مسلمانان گفت: دشمن با استفاده از همه ابزارها تلاش می‌کند روحیه ناامیدی و سرخوردگی را در میان مسلمانان گسترش دهد؛ چرا که هدف واقعی دشمن تنها تسلط بر سرزمین‌ها نیست، بلکه می‌خواهد مسلمانان را به دست کشیدن از دین، اصول و ارزش‌های خود وادار کند.

وی تأکید کرد: مقابله با این طرح دشمن، تنها از مسیر پایداری، یقین و اعتماد به وعده خداوند متعال امکان‌پذیر است.

آیت‌الله یعقوبی در ادامه با اشاره به نهضت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، آن را مکتبی ماندگار برای مقاومت و ایستادگی دانست و اظهار کرد: سپاه عمر بن سعد، با وجود برخورداری از برتری چشمگیر در تعداد نیروها، پیش از هر چیز در پی آن بود که امام حسین(ع) را به تسلیم وادار کرده، اراده ایشان را درهم بشکند و آن حضرت را مجبور به بیعت کند؛ اما امام حسین(ع) در برابر این خواسته تسلیم نشد و حتی با وجود سنگین بودن هزینه‌ها و فداکاری‌ها، بر موضع خود ایستاد.

وی خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) با این ایستادگی، بزرگ‌ترین حماسه پایبندی به اصول، عزت و کرامت را در تاریخ ماندگار کرد.

این مرجع تقلید در ادامه، وضعیت امروز ملت فلسطین را نیز تلاشی برای تحمیل تسلیم و درهم شکستن اراده این ملت توصیف کرد و گفت: حوادث و مصیبت‌هایی که بر مردم فلسطین وارد شده، موجب تأسف و اندوه است، اما این ملت در محضر خداوند قرار دارد و از نگاه و عنایت الهی دور نیست و از خداوند خواست صبر، استقامت و قدرت را بر مردم فلسطین نازل کند و پیروزی نزدیک خود را برای آنان محقق سازد.