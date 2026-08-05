حضور ۶ وزیر کابینه پاکستان در سفارت ایران در اسلام آباد

در اقدامی کم سابقه، ۶ وزیر کابینه پاکستان با حضور در سفارت ایران در اسلام آباد، با سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدار و گفت‌وگو کردند.

جوان آنلاین: در اقدامی کم‌نظیر در تاریخ مناسبات فی مابین، ۶ وزیر کلیدی کابینه دولت پاکستان به طور همزمان با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد، با «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت دیدار و گفت وگو کردند.

این وزرا در اظهاراتی صریح، عزم راسخ دولت پاکستان را برای ارتقای سطح همکاریهای همه جانبه به بالاترین درجه ممکن اعلام کردند.

در این دیدار، سیدمحمد اتابک ضمن تشکر از حضور مسئولان دولت پاکستان گفت: «جمهوری اسلامی ایران با نگاه به افق‌های بلندمدت، از تمامی ظرفیت های پیشنهادی وزرای محترم پاکستان استقبال می کند و آمادگی خود را برای تدوین نقشه راه اجرایی در کوتاهترین زمان ممکن اعلام می نماید».

اسامی وزرای حاضر در این دیدار به شرح زیر است:

۱. جناب آقای جام کمال خان، وزیر بازرگانی فدرال پاکستان

۲. جناب آقای عبدالعلیم خان، وزیر مواصلات و ارتباطات

۳. جناب آقای رانا تنویر حسین، وزیر امنیت غذایی و تحقیقات کشاورزی

۴. جناب آقای محمد انور چودری، وزیر دریانوردی

۵. جناب آقای علی پرویز مالک، وزیر نفت و منابع طبیعی

۶. جناب آقای قیصر احمد شیخ، وزیر سرمایه‌گذاری

به گزارش ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران ۱۲ مرداد به منظور شرکت در دهمین اجلاس رؤسای کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان و دیدار با نخست وزیر این کشور در صدر یک هیأت بلند پایه اقتصادی متشکل از نمایندگان دستگاه های دولتی و تجار بخش خصوصی عازم اسلام آباد شد.

این سفر رسمی از ۱۳ تا ۱۴ مردادماه سال جاری (برابر با ۴ تا ۵ آگوست ۲۰۲۶) با هدف توسعه همکاری، اقتصادی، تجاری و صنعتی میان دو کشور همسایه انجام می شود. دستور کار اصلی مذاکرات سید محمد اتابک وزیر صمت در پاکستان، بر ۱۹ محور کلیدی استوار است که نهایی کردن متن توافق نامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان، ایجاد و برقراری مکانیسم تهاتر کالایی و بررسی توافق نامه ها از مهم ترین آن ها به شمار می رود.

همچنین در این مذاکرات، موانع ترانزیتی و روان سازی انتقال کانتینرهای ایرانی در بنادر پاکستان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

توسعه زیرساخت های مرزی در محدوده «ریمدان–گبد»، ایجاد مسیر مستقل به مرز پاکستان در قطعه منفصله منطقه آزاد چابهار و تسهیل حمل و نقل جاده ای از دیگر برنامه های وزیر صمت برای روان سازی لجستیک مرزی است.

در حوزه دریایی نیز اتصال مرز دریایی گوادر به مرز ریمدان و توسعه کریدور ریلی از طریق اتصال بنادر چابهار و گوادر پیگیری خواهد شد.