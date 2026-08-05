کد خبر: 1372595
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده پارلمان لبنان: دشمن اسرائیلی به هیچ توافقی پایبند نیست

لبنان نماینده پارلمان لبنان گفت: دشمن اسرائیلی به هیچ توافق یا تفاهمی احترام نمی‌گذارد، به آتش‌بس هم پایبند نیست و به حملات روزانه خود علیه غیرنظامیان ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: «علی خریس» نماینده عضو فراکسیون« توسعه و آزادی» در پارلمان لبنان با اشاره به برگزاری دور جدید مذاکرات میان تل آویو و بیروت، از روند مذاکرات برگزار شده در رم انتقاد کرد.

وی افزود: دشمن اسرائیلی به هیچ توافق یا تفاهمی احترام نمی‌گذارد، به آتش‌بس نیز پایبند نیست، به حملات روزانه خود ادامه می‌دهد، مرتکب قتل عام می‌شود، خانه‌ها را ویران می کند و آتش می‌زند و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

خریس تاکید کرد: همه این‌ها تحت سکوت مشکوک و ناتوانی جامعه بین‌المللی در وادار کردن اشغالگران به اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی و توقف نقض‌های مکرر آن صورت می گیرد.

نماینده پارلمان لبنان ادامه داد: لبنان به حقوق ملی خود پایبند می ماند و اراده مقاومت که از خط مشی امام حسین (ع) و فداکاری‌های شهدا سرچشمه گرفته، قوی‌تر از همه تلاش‌ها برای تجاوز و سلطه‌گری خواهد بود.

او خواستار تقویت وحدت ملی و پایبندی به گزینه مقاومت در مقابله با اشغالگری و در راستای دفاع از حاکمیت لبنان شد و بیان کرد: ارتش لبنان آماده است در تمام مناطقی که دشمن اسرائیلی از آنها عقب‌نشینی می‌کند، مستقر شود.

خبرگزاری رسمی لبنان روز سه شنبه اعلام کرده بود که دور جدید مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا و با حضور هیات‌های دو طرف در پایتخت ایتالیا آغاز شده است. محور گفتگوها، پرونده‌های مرتبط با اجرای توافق چارچوب اعلام شده است.

بنا بر گزارش‌ها، هیات مذاکره‌ کننده لبنان علاوه بر تمدید آتش‌بس و توقف تعرضات رژیم صهیونیستی، خواستار تعیین مناطق الگویی جدیدی از جمله بنت ‌جبیل و الخیام شده است.

لبنان و رژیم صهیونیستی پیش تر پس از پنج دور مذاکره، به یک توافق چارچوب دست یافتند.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، اسرائیل
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