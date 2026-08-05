ادعای ترامپ: تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد

جوان آنلاین: ترامپ در مصاحبهای با فاکس نیوز مدعی شد: «ما گفت وگوهای بسیار خوبی داشتیم، اما آنها نمیخواهند به آن اذعان کنند. میدانید، کمی گیجکننده است.»
وی ادعا کرد: «ما اعلام میکنیم که گفت وگوهای خوبی داشتیم، بعد یکی از ایران میگوید ما دیدار نکردیم. آنها میگویند، ما درباره موضوع هستهای صحبت نکردیم. خب، پس چکار کردیم؟ مگر آنجا نشسته بودیم و فقط وقت میگذراندیم؟»
ترامپ مدعی شد: «اما گفت وگوها اهمیتی ندارد. تنها موضوع مهم عمل است و آنها میخواهند توافق کنند. خواهیم دید چه میشود. اگر توافق نکنند، اوضاع خیلی بد خواهد شد.»
رئیس جمهوری آمریکا که در میدان جنگ به زیاده خواهیهای واشنگتن دست نیافته است، بار دیگر با تکرار لفاظی و تهدید ادعا کرد: «تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد، در غیر این صورت، ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد و بعد از آن تنگه هرمز باز میشود.»
ترامپ در توجیه عقب نشینی خود از تهدیدات و لفاظیهایش و درحالیکه رسانههای آمریکایی از جمله سی ان ان از کاهش شدید ذخایر موشکی واشنگتن خبر میدهند، مدعی شد: «میخواستیم حملهای فوقالعاده را انجام دهیم، گستردهترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم و آنها با من تماس گرفتند و بسیار مودبانه به من گفتند که خواهش میکنم، آیا ما میتوانیم صحبت کنیم؟ و من گفتم؛ بله، میتوانیم صحبت کنیم. بیایید بالاخره انجامش دهیم.»
ترامپ در توجیه حملات تجاوزکارانه خود علیه ایران ادعا کرد: «این کار را روسای جمهور دیگر و یا حتی کشورهای دیگر ظرف این ۴۷ سال باید انجام میدادند و من کاری را کردم که باید میکردم، چون اگر آنها سلاح هستهای داشتند، کل دنیا متفاوت بود.»
وی با تکرار لفاظیهای گستاخانه برای دست یافتن به زیاده خواهیهای آمریکا مدعی شد: «اگر آنها دوباره زیر توافق بزنند، ضربه سختی خواهند خورد. آنها این را میدانند و درک میکنند. من چارهای ندارم، آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند.»