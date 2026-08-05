کد خبر: 1372592
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

بلومبرگ: بحران سئوتا امکان به دنبال داشتن پیامدهای بی‌سابقه‌ای برای اروپا را دارد

بلومبرگ خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به بحران هجوم مهاجران غیرقانونی به منطقه سئوتا در اسپانیا، نوشت که این بحران ممکن است پیامدهای بی‌سابقه‌ای برای اروپا به دنبال داشته باشد.

جوان آنلاین: «لیونل لائورنت» نویسنده این گزارش افزود که بحران مرزی سئوتا در هفته گذشته از نظر مقیاس بی‌سابقه بوده است، به‌طوری که دست‌کم ۶۷ نفر در جریان عبور حدود ۶۰ هزار مهاجر از مرز مغرب به این منطقه محصور اسپانیایی که جمعیتی حدود ۸۰ هزار نفر دارد، جان خود را از دست داده‌اند.

این گزارش با اشاره به اینکه بیشتر این مهاجران بازگشته یا اخراج شده‌اند، هشدار می‌دهد که ترکیب سیاست‌های داخلی آتشین، برون‌سپاری کنترل مرزها و همبستگی ضعیف در اروپا، نویدبخش بحران‌های بعدی خواهد بود.

این گزارش با انتقاد از واکنش اتحادیه اروپا به این هرج‌ومرج، آن را نمونه‌ای بد از تئاتر سیاسی داخلی توصیف و تاکید می‌کند که با توجه به قدرت گرفتن احزاب راست افراطی و نزدیک شدن چند کشور کلیدی به فصل انتخابات، عواقب این بحران نیز ممکن است بی‌سابقه باشد.

به گزارش ایرنا، منابع خبری پیش‌تر گزارش داده بودند که وزرای کشور عضو اتحادیه اروپا روز گذشته (سه‌شنبه) با برگزاری یک جلسه اضطراری آنلاین ضمن ابراز همبستگی کامل با اسپانیا، خواستار کاهش تنش‌های سیاسی پیرامون سیاست‌های مهاجرتی پدرو سانچز نخست‌وزیر این کشور شدند.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده از سوی ایرلند که ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، وزرای کشور عضو اتحادیه اروپا در این جلسه درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این بحران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این بیانیه آمده است که اقدام‌های اساسی باید شامل مقابله با شبکه‌های قاچاق مهاجر، تقویت روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، استحکام‌بخشی به مرزهای اتحادیه اروپا، توسعه مشارکت‌های عمیق‌تر با کشورهای ثالث و ارتقای آینده‌نگری باشد.

بر اساس این بیانیه، این تدابیر همچنین باید توسعه سیستم‌های هشدار زودهنگام مانند جمع‌آوری اطلاعات درباره احتمال ورود گسترده مهاجران غیرقانونی پیش از رسیدن آنها به مرز و رصد رسانه‌های اجتماعی را در بر گیرد.

در همین ارتباط «مگنوس برونر» کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا هدف از نشست اضطراری وزرای کشور عضو این اتحادیه را کاهش تنش‌ها با اسپانیا در بحبوحه واکنش‌های منفی گسترده در سراسر اروپا علیه سیاست‌های مهاجرتی سانچز عنوان کرد.

از سوی دیگر، «فرناندو گرانده مارلاسکا» وزیر کشور اسپانیا با استقبال از این مذاکرات اظهار کرد که اتحادیه اروپا اقدام‌های انجام‌شده توسط اسپانیا را به رسمیت شناخته و اعلام کرده است که مادرید در حال پیگیری سیاستی مهم برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در چارچوب مقررات این اتحادیه است.

وی با بیان اینکه برگزاری این نشست برای همسو کردن رویکردهای فعلی و آینده اعضای اتحادیه اروپا ضروری بود، تصریح کرد: نتیجه این نشست رضایت‌بخش بود و به منزله قدردانی از تلاش‌های اسپانیا تلقی شد.

پس از ورود ناگهانی هزاران مهاجر غیرقانونی به شهر سئوتا و جان باختن دست‌کم ۶۷ نفر، مقام‌های اسپانیا از خروج گسترده مهاجران و برقراری مجدد امنیت در این شهر خبر دادند؛ این بحران که تنش‌های دیپلماتیک میان مادرید و رباط را تشدید کرده، دولت اسپانیا را بر آن داشت تا برای بررسی وضعیت مرزها، خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادیه اروپا شود.

برچسب ها: بلومبرگ ، اسپانیا ، مهاجرت
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