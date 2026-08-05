جوان آنلاین:، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا روز سهشنبه به وقت شرق آمریکا، گزارش سیانان مبنی بر اینکه ارتش ایالات متحده در جریان تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران نزدیک به ۸۰ درصد از موشکهای رهگیر سامانه تاد خود را استفاده کرده است را رد کرد.
وزیر جنگ آمریکا با عصبانیت خطاب به سیان ان، مدعی شد: «این تیتر حقیقت ندارد. سیانان، شرم بر تو. ما به اندازه کافی از رسانههای اخبار جعلی متنفر نیستیم.»
به گزارش ایرنا، شبکه خبری سیانان پیش تر در گزارشی اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ در پی حملات تجاوزکارانه علیه ایران با کاهش شدید تسلیحات مواجه بوده و نزدیک به چهارپنجم ذخیره موشکهای سامانه دفاع موشکی تاد و حدود نیمی از موشکهای رهگیر سامانه پاتریوت را مصرف کرده است.
سیانان روز سهشنبه به وقت محلی در این گزارش افزود: ارتش آمریکا نزدیک به ۸۰ درصد از موشکهای رهگیر یکی از سامانههای کلیدی دفاع موشکی خود را به کار برده و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا هشدار دادهاند که ذخایر مهمات پنتاگون به سطحی به شدت پائین و نگران کننده رسیده است.
سیانان اضافه کرد که کاهش شدید موجودی موشکهای سامانه تاد تاکنون گزارش نشده بود. مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) برآورد کرده است که ایالات متحده پیش از آغاز تجاوز علیه ایران، حدود دو هزار و ۲۰۰ فروند موشک رهگیر پاتریوت (از دو نسخه پیشرفته این سامانه) و ۴۵۲ فروند موشک سامانه تاد در اختیار داشته است.