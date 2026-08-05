جوان آنلاین: شرکت بینالمللی اطلاعات دریایی ویندوارد شامگاه سهشنبه از کاهش چشمگیر تردد کشتیهای مرتبط با عربستان سعودی در تنگه بابالمندب خبر داده است.
بر اساس دادههای این شرکت، از زمان اعلام محاصره دریایی توسط نیروهای یمنی علیه عربستان در تاریخ ۲۰ ژوئیه(۲۹ تیر ماه)، عبور کشتیهای مرتبط با عربستان از این آبراه استراتژیک به پایینترین سطح ثبتشده رسیده است.
بر اساس تحلیل ویندوارد میانگین روزانه تردد کشتیها در تنگه بابالمندب از حدود ۳۰ فروند به ۱۸ فروند کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۲۲ درصدی کل عبورها است.
این کاهش در بخش نفتکشها با افت ۳۹ درصدی همراه بوده است.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که دستکم هشت نفتکش مرتبط با عربستان مسیر خود را تغییر داده و به بنادر مبدأ بازگشتهاند.
در همین حال، شش نفتکش با پرچم عربستان به سمت دماغه امید نیک در آفریقای جنوبی منحرف شدهاند تا از تنگه بابالمندب عبور نکنند.
یک نفتکش عربستانی که از منطقه تایوان به مقصد بندر ینبع عربستان در حرکت بود، به دلیل تغییر مسیر از دماغه امید نیک، زمان سفرش از ۲۴ روز به ۵۶ روز افزایش یافته است.
نکته قابل توجه اینکه در همین بازه زمانی، ۲۲ کشتی مرتبط با چین با پرچم یا مالکیت چینی بدون هیچ گونه حادثهای از تنگه بابالمندب عبور کرده و در بنادر عربستان پهلو گرفتهاند.
بر اساس گزارشها، انصارالله با دولت چین به توافقی دست یافته که بر اساس آن، کشتیهای چینی با اعلام صریح هویت خود از عبور امن از این آبراه برخوردار میشوند.
همچنین در این مدت، انصارالله حملاتی را علیه چهار نفتکش عربستانی انجام داده است.
گزارشها نشان میدهد که به دنبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و بروز بحران در تنگه هرمز (از اسفند ماه گذشته)، عربستان صادرات نفت خود را به شدت از مسیر دریای سرخ و بابالمندب هدایت کرده است.
به طوری که پیش از محاصره، ۷۸ درصد از نفتکشهای عربستان از این مسیر عبور میکردند و بندر ینبع روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت صادر میکرد که بخش عمدهای از آن از بابالمندب عبور میکرده .
با این تفاسیر و با توجه به اینکه میانگین روزانه ۱۰ نفتکش حامل نفت خام پیش از بحران از بابالمندب عبور میکردند و بخش اعظم این ترافیک مربوط به عربستان بوده، میتوان حدس زد که دستکم چندین فروند نفتکش سعودی به طور روزانه از این آبراه تردد داشتهاند.
عربستان سعودی در تاریخ ۳۰ ژوئیه از تشکیل ائتلاف دریایی ۱۴ کشوره به ریاست ریاض خبر داد که مأموریت حفاظت از بابالمندب، دریای سرخ و خلیج عدن را بر عهده دارد. کشورهای شرکتکننده شامل ترکیه، مصر، پاکستان و سودان هستند. همچنین شرکتهای بیمه لوییدز از تاریخ ۲۴ ژوئیه پوشش بیمه جنگی را برای کشتیهای مرتبط با عربستان لغو کردهاند که نقش مهمی در کاهش تردد داشته است.