ارتش اسرائیل دامنه عملیات تهاجمی در غزه را محدود کرد

جوان آنلاین: سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش این رژیم دستور محدود شدن عملیات تهاجمی در نوار غزه را صادر کرده است.

این منبع گفت که این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که «شورای صلح» اعلام کرد رژیم صهیونیستی باید عملیات ترور را متوقف کند.

به گفته این منبع نظامی، ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرده است که این تصمیم بر اساس دستورالعمل‌های صادرشده از سوی مقامات سیاسی اتخاذ شده است.

پیشتر یک منبع مسئول در جنبش حماس اعلام کرده بود که این جنبش و گروه‌های فلسطینی به آنچه درباره اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس مورد توافق قرار گرفته است، از جمله تعهدات همه طرف‌ها، پایبند هستند.

این منبع تصریح کرد که حماس منتظر پاسخ روشن و رسمی نیکولای ملادینوف و میانجی‌گران درباره آنچه توافق شده، است.

این اظهارات، در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بیانیه شورای صلح غزه بعد از سفر ملادینوف به اراضی اشغالی مطرح شد.

آنها خواهان خلع سلاح غزه قبل از عقب نشینی کامل ارتش رژیم صهیونیستی از نوار غزه شدند.