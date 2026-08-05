نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» وابسته به حزب‌الله در پارلمان لبنان در اظهاراتی تاکید کرد که نخست وزیر به جای حمله به مقاومت فقط یک دستاورد مذاکره مستقیم با دشمن را اعلام کند.

جوان آنلاین: علی عمار در واکنش به اظهارات اخیر نواف سلام گفت: بسیار عجیب است که چرا نخست وزیر با این لحن که با مقاومت سخن می‌گوید، دشمنی که به صورت روزانه مرتکب جنایت می‌شود را مورد خطاب قرار نمی‌دهد.

وی اضافه کرد: چنانکه مشخص است، نخست وزیر نمی تواند میان طرفی که حاکمیت لبنان را نقض و سرزمینش را اشغال می‌کند با طرفی که از کشور دفاع می‌کند، تفاوت بگذارد.

عمار گفت: نخست وزیر به جای استقبال از درخواست دبیرکل حزب الله برای گفت وگو و یکپارچه سازی موضع ملی در مقابله با اشغالگران، اقدام به اتهام زنی می‌کند.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: مگر اینگونه نیست که روند مذاکراتی که دولت لبنان وارد آن شده است، هدیه‌ای مجانی برای دشمن صهیونیستی بود؟ مگر به رسمیت شناختن اشغالگری کمک به آن نیست؟ آیا چشم پوشی از حق لبنان و لبنانی‌ها در مجازات دشمن، یاری دشمن به شمار نمی‌رود؟ مگر دشمنی با مقاومت درحالی که اشغالگران به تجاوزهایشان ادامه می‌دهند، کمک به اشغالگر نیست؟

عمار اضافه کرد: آیا نخست وزیر می‌تواند غیر از افزایش تجاوزها و پایمال شدن حقوق کشور و ملت، فقط یک دستاورد مذاکرات مستقیم با دشمن برشمارد؟

«حسن یعقوب» سیاست‌مدار لبنانی پیش تر با انتقاد از توافق چارچوب بین لبنان و رژیم اسرائیل گفت: این توافق بی‌ارزش است.

این نماینده سابق پارلمان لبنان و رئیس «جنبش النهج»، افزود: «نمایش مضحک مناطق آزمایشی» نیز ارزشی ندارد.

رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.

همزمان، مقام‌های تل‌آویو با طرح شروطی مانند خلع سلاح حزب‌الله، اجرای توافق‌های موجود را به خواسته‌های امنیتی خود گره زده‌اند. این رویکرد، در کنار ادامه عملیات نظامی و تهدید به تشدید حملات، نگرانی‌ها درباره افزایش تنش، بی‌ثباتی و تضعیف روند اجرای توافق میان لبنان و رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.