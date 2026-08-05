رایزنی امیر قطر و ترامپ درباره کاهش تنش میان ایران و آمریکا

جوان آنلاین: دیوان امیری قطر اعلام کرد که «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر این کشور در تماس تلفنی با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روند تلاشها برای کاهش تنش میان واشنگتن و تهران را بررسی کرد.
طبق گزارش الجزیره، بر اساس بیانیه دیوان امیری قطر، امیر این کشور در این گفتوگو، تلاشهای انجامشده برای نزدیک کردن دیدگاههای ایران و آمریکا با هدف تقویت روند دستیابی به یک راهحل و توافق را تشریح کرد.
تمیم بن حمد همچنین بر اهمیت گفتوگو، بهرهگیری از راهکارهای دیپلماتیک و پایبندی همه طرفها به مفاد یادداشت تفاهم تأکید کرد.
دیوان امیری قطر افزود که رئیسجمهور آمریکا در این تماس از نقش قطر به رهبری امیر این کشور در حمایت از دیپلماسی و تسهیل گفتوگوها قدردانی کرد.
رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا همچنین از حمایت دوحه از ابتکارهای بینالمللی برای مهار تنشها و کمک به پیشبرد مسیرهای دیپلماتیک تمجید کرد.
این گفتوگو پس از آن انجام شد که پیشتر وزارت امور خارجه ایران ادعای رئیسجمهور آمریکا درباره دور جدید مذاکرات تهران ـ واشنگتن را رد کرده و تنها تبادل پیام از طریق میانجیها را تایید کرده است.
ایران اعلام کرده است که مذاکرات با عمان به عنوان کشور ساحلی دیگر در تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد از انرژی جهان پیش از جنگ از این مسیر عرضه میشد، ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اینباره گفت: روند مذاکرات رو به جلو بوده است. ما و عمان درباره توافق بر سر مسیر جدید، گفتوگوهای خوبی در مدت اخیر داشتیم. نقشههایی میان طرفین با همکاری متخصصان و مراجع ذیربط جمهوری اسلامی ایران، تبادل شده و درباره این موضوع بحث شده است. امیدواریم هم کشورهای منطقه و هم بازیگران خارج از منطقه، این رویکرد بسیار مسئولانه از سوی ایران را قدر بدانند و تلاش کنند در این مسیر رویکردی سازنده داشته باشند و اجازه دهند روند گفتوگوهای ایران و عمان به شکل منطقی به پیش برود.
با توجه به این که ایران به عنوان یک کشور ساحلی کنترل تردد ایمن از تنگه هرمز را که در نتیجه تجاوزگری آمریکایی- صهیونیستی بسته شده، حق مشروع خود میداند و تاکید کرده وضعیت تنگه هرگز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت، در این گزارش مطرح شد: مقامات و تحلیلگران به رویترز گفتهاند که هدف تهران این است که ایالات متحده و متحدانش را متقاعد کند که مهار بحران هزینهای بیشتر از پذیرش خواستههای ایران درباره تنگه هرمز دارد.