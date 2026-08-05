سیاستمدار لبنانی: توافق بیروت با تل آویو بی ارزش است

جوان آنلاین: «حسن یعقوب»، نماینده سابق پارلمان لبنان و رئیس «جنبش النهج»، گفت: «نمایش مضحک مناطق آزمایشی» نیز ارزشی ندارد.

وی در مورد سیاست های آمریکا در قبال ایران نیز گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از تهدید حمله به ایران عقب‌نشینی کرده است. با این حال، موضع ایران تغییری نکرده است.

رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.

همزمان، مقام‌های تل‌آویو با طرح شروطی مانند خلع سلاح حزب‌الله، اجرای توافق‌های موجود را به خواسته‌های امنیتی خود گره زده‌اند. این رویکرد، در کنار ادامه عملیات نظامی و تهدید به تشدید حملات، نگرانی‌ها درباره افزایش تنش، بی‌ثباتی و تضعیف روند اجرای توافق میان لبنان و رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.