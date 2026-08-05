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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

لبنان خواستار توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی شد

لبنان روز نخست تازه ترین دور گفت وگوها میان لبنان و رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه در رم در حالی به پایان رسید که لبنان در این مذاکرات خواستار تعیین مناطق آزمایشی جدید، تمدید آتش‌بس و توقف موارد نقض آن شد.

جوان آنلاین: خبرگزاری رسمی لبنان پیش‌تر اعلام کرده بود که این دور از مذاکرات با میانجیگری آمریکا و با حضور هیات‌های دو طرف در پایتخت ایتالیا آغاز شده است. محور گفت وگوها پرونده‌های مرتبط با اجرای توافق چارچوب اعلام شده است.

بنا بر گزارش‌ها، هیات مذاکره‌ کننده لبنان علاوه بر تمدید آتش‌بس و توقف تعرضات رژیم صهیونیستی، خواستار تعیین مناطق الگویی جدیدی از جمله بنت ‌جبیل و الخیام شده است.

لبنان و رژیم صهیونیستی پیش تر پس از پنج دور مذاکره، به یک توافق چارچوب دست یافتند.

نواف سلام نخست‌ وزیر لبنان روز دوشنبه در جلسه هیات دولت تاکید کرد که بیروت برای تحقق خروج‌های متوالی نیروهای رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان تلاش می‌کند تا در نهایت، خروج کامل اشغالگران محقق شود.

لبنان همچنین خواستار توقف عملیات گسترده تخریب و انفجار ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور است؛ عملیاتی که هفته گذشته اطراف قلعه تاریخی «شقیف» را نیز دربر گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر همزمان با تداوم حملات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل، ادعا کرد: تازه ترین دور گفت وگوها میان (رژیم) اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا از امروز سه‌شنبه در رم آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، «تامی پیگوت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا، مدعی شد: در پی دیدار دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با جوزف عون رئیس‌جمهوری لبنان و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر (رژیم) اسرائیل و آغاز موفقیت‌آمیز طرح مناطق آزمایشی در جنوب لبنان، تازه‌ترین دور گفت وگوها با میانجیگری ایالات متحده میان اسرائیل و لبنان امروز در رم آغاز شده و تا پنجشنبه ۶ اوت (۱۵ مرداد ماه) ادامه خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه دولت ترامپ ادعا کرد: این گفت وگوها، تیم‌های فنی اسرائیل و لبنان را گرد هم آورده است تا اجرای کامل «چارچوب سه‌جانبه» از جمله روند اجرای طرح مناطق آزمایشی، خلع سلاح حزب‌الله و دیگر تهدیدهای امنیتی، خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و فراهم‌سازی زمینه برای دستیابی به یک توافق جامع صلح و امنیت را پیش ببرند.

پیگوت مدعی شد: ایالات متحده همچنان کاملا متعهد به حمایت از هر دو دولت در پیشبرد این فرآیند به شیوه‌ای است که امنیت پایدار را برای هر دو فراهم کند، تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل را از بین ببرد و حاکمیت دولت لبنان را در سراسر جنوب احیا کند.

این گفت وگوها و ادعاهای مقامات آمریکا در حالی است که تاکنون هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در روند گسترش عقب‌نشینی آزمایشی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان مشاهده نشده است.

لبنان و رژیم اسرائیل پس از پنج دور مذاکره مستقیم با میانجیگری آمریکا در واشنگتن، توافق چارچوبی برای اجرای مرحله‌ای استقرار ارتش لبنان در سراسر خاک این کشور و خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوب لبنان امضا کرده‌اند، اما تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.

برچسب ها: لبنان و سوریه ، لبنان ، اسرائیل
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