کد خبر: 1372576
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

روایت تازه «سی‌بی‌اس» از اتمام موشک‌های دوربرد آمریکا در جنگ 

سی‌بی‌اس شبکه تلویزیونی «سی‌بی‌اس» آمریکا اعلام کرد که آمریکا تقریباً تمامی ذخایر موشک‌های دقیق دوربرد خود را در جنگ با ایران مصرف کرده است. 

جوان آنلاین: شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» آمریکا به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که ایالات متحده در جریان جنگ با ایران، تقریباً تمام ذخیره جهانی خود از موشک‌های دقیق دوربرد، به‌ ویژه تمام موجودی موشک‌های «اتکامز» را مصرف کرده است.

این شبکه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که در حال حاضر بیشترین نگرانی درباره تعداد موشک‌های رهگیر مربوط به سامانه‌های «پاتریوت» و «تاد» است، زیرا مصرف آن‌ها با سرعتی بیشتر از توان صنعت آمریکا برای جایگزینی یا تولید نمونه‌های جدید ادامه دارد.

پیش از این نیز سی ان ان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران، حدود ۸۰ درصد از ذخایر موشک‌های سامانه پدافندی تاد THAAD و نزدیک به نیمی از موشک‌های پاتریوت را مصرف کرده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی همچنین حدود نیمی از ذخایر موشک‌های کروز «تاماهاوک» را نیز در جنگ با ایران مصرف کرده‌اند.

سی‌ان‌ان به نقل از منابع خود افزود که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا نسبت به کاهش خطرناک ذخایر مهمات وزارت جنگ این کشور هشدار داده‌اند و این موضوع به یکی از نگرانی‌های اصلی پنتاگون تبدیل شده است.

در همین حال، مقام‌های آمریکایی به سی‌ان‌ان گفته‌اند که کاهش موجودی سامانه‌های دفاع هوایی ایالات متحده، نگرانی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز برانگیخته است.

برچسب ها: امریکا ، جنگ ایران امریکا ، قدرت نظامی
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