برزیل سطح روابط سیاسی خود را با آرژانتین کاهش داد

در ادامه تنش های سیاسی میان برزیل و آرژانتین دولت برزیل اعلام کرد که سفیر خود را به این کشور باز نخواهد گرداند.

جوان آنلاین: دولت برزیل امروز چهارشنبه اعلام کرد، جولیو بیتیلی سفیر این کشور را به آرژانتین بازنخواهد گرداند و سطح روابط دیپلماتیک با دولت خاویر میلی را به سطح کاردار تنزل داده است.

بر اساس این گزارش، تصمیم مذکور به دانیل رایموندی سفیر آرژانتین در برازیلیا ابلاغ شد. وزارت خارجه برزیل یادداشت اعتراض رسمی را در واکنش به اظهارات توهین‌آمیز خاویر میلی به وی تحویل داد.

منابع سیاسی اعلام کردند که مواضع اخیر رئیس‌جمهور آرژانتین نشان می‌دهد دولت این کشور تمایلی به بازگشت به روابط عادی با برزیل ندارد.

چندی قبل خاویر میلی رئیس‌ جمهور آرژانتین در دومین سفر خود به برزیل، برای حمایت از تلاش انتخاباتی فلاویو بولسونارو وارد این کشور شده بود.

پسر ارشد ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهور پیشین که از وی به عنوان ترامپ برزیل یاد می شد، به تازگی رسماً کارزار خود را برای کنار زدن لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس‌جمهور فعلی برزیل آغاز کرد؛ لولا در آستانه انتخابات ماه اکتبر فاصله خود را با رقبا افزایش داده است.

میلی در سائوپائولو و در کنار بولسونارو، لولا را «فردی با سابقه محکومیت کیفری» خواند، دولت برزیل را «سوسیالیست‌های دزد» نامید و از این نامزد محافظه‌کار به عنوان تنها کسی که می‌تواند «جلوی لولا را بگیرد» یاد کرد.