واکنش کره شمالی به تحرکات نظامی ژاپن با حمایت آمریکا

کره شمالی به تحرکات نظامی ژاپن و آزمایش موشک های تاماهاوک با حمایت آمریکا واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی و معاون دبیرکل کمیته مرکزی حزب حاکم تاکید کرد که آزمایش موشک‌های تاماهاوک توسط ژاپن را محکوم می کند و هشدار می دهد که این کشور در برابر روند توسعه قدرت نظامی توکیو سکوت نخواهد کرد.

وی اضافه کرد که این آزمایش‌ها امنیت کره شمالی و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می‌کند. ژاپن با سوء استفاده از تحولات سریع و پیچیده نظام بین‌الملل روند تبدیل شدن به یک قدرت نظامی را با شتاب دنبال می‌کند.

کیم یو جونگ تصریح کرد که پیونگ‌ یانگ در برابر توسعه توان نظامی ژاپن و تصمیماتی که توکیو در این زمینه اتخاذ می‌کند بی تفاوت نخواهد ماند.

وزارت دفاع ژاپن پیش‌تر از انجام آزمایش موشک‌های تاماهاوک با پشتیبانی نیروی دریایی آمریکا خبر داده و این آزمایش را نشانه پیشرفت برنامه موشکی خود توصیف کرده بود.

سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود ژاپن با سرعت در مسیر نظامی‌ سازی حرکت می‌کند و به تدریج از تعهداتی که پس از جنگ جهانی دوم پذیرفته بود فاصله می‌گیرد.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز تاکید کرد روند شتابان تجدید تسلیحات ژاپن تلاش‌ها برای تثبیت صلح، امنیت و توسعه پایدار در آسیا را تضعیف می‌کند.