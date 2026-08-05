ماموستا ملاقادر قادری نزد رهبر شهید، جایگاهی ویژه و کم‌ نظیری داشت 

به گزارش خبرنگار جوان از کرمانشاه:ماموستا ملاقادر قادری در دیدار سردار ریحانی با وی ضمن خیرمقدم به مهمانان اظهار داشت: اقتدار و عزت امروز کشور حاصل جانفشانی شهدا و صبر و استقامت خانوادههای آنان است.
امام جمعه پاوه همچنین با مرور خاطرات روزهای آغازین انقلاب و جنگ تحمیلی گفت: در سختترین شرایط، با وجود امکانات اندک و حضور محدود نیروها، ایثار و فداکاری رزمندگان مانع پیشروی دشمن شد و امنیت منطقه با جانفشانی آنان حفظ گردید.
وی در پایان بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده تأکید کرد.
در ادامه فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه نیز در سخنانی گفت: ماموستا ملا قادر قادری از چهرههای اثرگذار، وحدت آفرین و دلسوز نظام در منطقه اورامانات هستند و جایگاه ایشان نزد رهبر شهید، جایگاهی ویژه و کم نظیری، داشت.
سردار بهمن ریحانی افزود: در دیدارهای مختلف با رهبر معظم انقلاب، همواره شاهد احترام و اعتماد ویژه معظم له به ماموستا قادری بودهایم. ایشان همواره با صراحت، دغدغههای مردم و مشکلات منطقه را مطرح کردهاند و همین روحیه دلسوزانه، موجب اعتماد و توجه رهبر انقلاب به ایشان شده بود.
وی با اشاره به فشارها و هجمههای دشمنان تصریح کرد: تحمل تهمت ها، تخریب ها و فشارهای روانی، مجاهدتی بزرگ است و خدمت صادقانه در مسیر دفاع از انقلاب، وحدت و ولایت فقیه، ارزشی بسیار والا دارد.
وی در پایان با آرزوی سلامتی برای امام جمعه پاوه اظهار کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به حضور شخصیتهای اثرگذار، وحدت آفرین و انقلابی نیاز دارد و امیدواریم ماموستا قادری سالهای طولانی با سلامت کامل در خدمت مردم، نظام و انقلاب باشند.