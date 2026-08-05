کد خبر: 1372559
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تحرکات نظامی در مرز عراق و سوریه؛ بغداد: اوضاع تحت کنترل است

سوریه در حالی که منابع محلی از افزایش تحرکات نظامی در مرز عراق و سوریه خبر می‌دهند، فرمانده نیروهای مرزبانی عراق، تأکید کرد که وضعیت مرزها عادی است.

جوان آنلاین: نیروهای «ابومحمد جولانی» رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه با استقرار یگان‌هایی از لشکرهای ۷۲، ۶۶ و ۸۶ در منطقه البوکمال و امتداد مرز عراق، سطح آماده‌باش خود را افزایش داده‌اند.

منابع محلی اعلام کردند که وزارت دفاع جولانی وضعیت هشدار «ج» را اعلام کرده و نیروهای خود را در مرز مستقر کرده است. به گفته این منابع، به جنگجویان خارجی با تابعیت‌های ازبکی و چچنی در حومه ادلب نیز دستور افزایش آمادگی داده شده است.

در مقابل، عراق نیز تدابیر امنیتی خود را در مرز تقویت کرده و نیروهایی از مرزبانی، ارتش و حشد الشعبی را به مناطق مرزی اعزام کرده است. همزمان، عملیات شناسایی و رصد اطلاعاتی با استفاده از پهپادها برای پایش تحولات مرزی در حال انجام است.

با این حال، محمد عبدالوهاب سکر السعیدی، فرمانده نیروهای مرزبانی عراق، تأکید کرد که وضعیت مرزها عادی است و تحرکات نیروهای سوری با اطلاع و هماهنگی بغداد انجام می‌شود.

در تحولی جداگانه در اقلیم کردستان عراق، منابع محلی از سوءقصد به فرزند حسین یزدان، از مسئولان گروهک تروریستی و تجزیه طلب «پاک» ایران، در شهر اربیل خبر دادند.

بر اساس این گزارش، افراد مسلح در نزدیکی منطقه «دهکده ایتالیایی» به او تیراندازی کرده‌اند و وضعیت وی وخیم اعلام شده است.

برچسب ها: سوریه ، بغداد ، عراق
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