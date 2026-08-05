پروژه مهر ۱۴۰۵ در البرز با رصد روزانه هدایت می شود

فرزاد شعبانی در نشست پروژه مهر ۱۴۰۵ استان البرز که با حضور معاون آموزش ابتدایی در سالن شهدای فرهنگی برگزارشد، افزود: البرز استانی مهاجرپذیر و دارای کمیود فضای آموزشی است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی، دانش آموزان و فضاهای آموزشی در استان البرز کار بسیار دشواری به دلیل پیچیدگی های خاصی که دارد، می باشد، خاطرنشان کرد: وضعیت ثبت نام دانش آموزان و کتاب های درسی، صدور ابلاغ برای معلمان، تجهیز و شاداب سازی مدارس، نقل و انتقال معلمان وسایر محورهای پروژه مهم مهر در البرز با نظارت مستمر در حال پیگیری و رصد است.

شعبانی یادآورشد: در حال حاضرموضوع مهم تصحیح برگه های امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم در استان البرز ازمحورهای مهم کاری مدیران آموزش و پرورش نواحی و مناطق ۹ گانه آموزش و پرورش استان البرز را تشکیل می دهد که باید با جدیت مورد پیگیری قرارگرفته و انجام شود.

وی در ادامه از مدرسه به عنوان مهمترین پایگاه اجتماعی یاد کرد و افزود: مدرسه مهمترین پایگاه اجتماعی است که در آن دانش آموزان تحت پوشش آموزش ها و مهارت ها قرار می گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز تصریح کرد: شخصیت دانش آموزان بر اساس حدیثی از امام جعفر صادق (ع) به سه دوره تقسیم می شود که در دوره اول کودک وزیر خانه است در دوره دوم مطیع و در دوره سوم مشاور خانواده است.

وی خاطرنشان کرد: کار کردن در مدارس بسیار سخت است که باید به گونه ای عمل شود که با همراهی معلمان و خانواده ها فرآیند تعلیم و تربیت روند کیفیت بخشی داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز تاکید کرد: معلمان قادرند روحیه آگاهی، مسئولیت‌پذیری و شناخت عمیق را در میان دانش‌آموزان تقویت کنند و ارزش‌هایی همچون میهن‌دوستی، عشق به کشور و پایبندی به باورهای دینی را در جامعه گسترش دهند زیرا معلمان؛ پرچمداران آگاهی و ایثار در سنگر تعلیم و تربیت هستند.