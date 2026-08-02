سوتیریس مانولوپولوس، سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال به ایران بازگشت تا تمرینات تیمش را برای انتخابی جام جهانی و بازی‌های آسیایی از سر بگیرد.

جوان آنلاین: سوتیریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال آقایان ایران، عصر امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ماه از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) جهت برگزاری اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی پیش از اعزام به پنجره چهارم مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ و بازی‌های آسیایی ناگویا وارد کشور شد.

به گزارش مهر، دیدار‌های پنجره چهارم در گروه E به طور متمرکز در شهر مانیل کشور فیلیپین برگزار خواهد شد. برنامه بازی‌های ایران در پنجره چهارم به شرح زیر است:

جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵:

ایران - نیوزیلند ساعت ۹:۳۰

یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵:

ایران - فیلیپین ساعت ۱۵:۳۰