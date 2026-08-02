جوان آنلاین: از پردیس، سید علی یزدی خواه روز یکشنبه طی سفر یک روزه خود به پردیس در اتاق اصناف این شهرستان به خبرنگاران گفت: کمبود شدید فضای آموزشی و مذهبی، مشکلات حمل و نقل عمومی، قطعی برق و معضل سگهای بلا صاحب از مهمترین چالشها در پردیس است.
به گزارش ایرنا، وی گفت: در جلسه پیش رو با وزیر راه و شهر سازی مشکلات شهرستان را که مرتبط با این وزارتخانه است را مطرح میکنم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطر نشان کرد: هدف از این بازدید، رصد دقیق مشکلات برای ارائه راهکارهای مؤثرتر در جهت خدمت رسانی شایسته به شهروندان است.
انباشت مشکلات زیرساختی و خدماتی در پردیس؛ از مدارس تا سگهای بی صاحب
یزدی خواه با اشاره به سفرهای مکرر خود به این شهرستان، به ویژه در فاز ۱۱، به تشریح مسائل کهنهای پرداخت که سالهاست گریبانگیر شهرستان شده است.
وی افزود: کمبود جدی در حوزه مدارس، خدمات درمانی و درمانی، ضعف در حمل ونقل عمومی و نارضایتی از قطعی برق در محلات مختلف از جمله این معضلات است.
نماینده مجلس افزود: موضوع سگهای ولگرد به عنوان یکی از دغدغههای اصلی شهروندان بهویژه در برخی فازها است.
کمبود ۱۰۰ مدرسه و فقر فضاهای فرهنگی در شمال غرب تهران
نماینده مجلس به ارائه آماری از وضعیت منطقه شمال غرب تهران شامل مناطق ۲، ۵ و ۲۲ شهرداری پرداخت و گفت: بررسیهای ما نشان میدهد حداقل به ۱۰۰ واحد آموزشی جدید در این مناطق نیاز است.
یزدی خواه افزود: این مناطق از نظر فضاهای فرهنگی و مذهبی نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و شهروندان بهسختی میتوانند مسجدی برای انجام فرایض دینی خود پیدا کنند.
تشکیل ستاد ویژه برای ساخت مدارس و مساجد با مشارکت خیرین
نماینده مجلس از تشکیل یک کمیته کاری ویژه برای پیگیری موضوع تأمین زمین و ساخت مدارس با حضور مسئولین مربوطه خبر داد.
یزدی خواه بر تشکیل ستاد مشابهی برای ساخت مساجد تأکید کرد و گفت: با همکاری نهادهای مردمی و کمک خیرین تلاش خواهیم کرد تا کمبود فضاهای مذهبی و آموزشی را جبران کنیم.
نظارت بر اتحادیهها و گلایه مردمی؛ دو وظیفه اصلی نمایندگان
وی یکی دیگر از محورهای بازدید خود را نظارت بر عملکرد اتحادیهها و بررسی ضعفهای موجود عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با مسئولان استانی و دادستانی داشتیم، این موارد را پیگیری کردیم. نظارت بر عملکرد شهرستانها و احصای نقاط ضعف، وظیفه قانونی نمایندگان مجلس است که در راستای بهبود معیشت و رفاه مردم انجام میشود.
شورای فرهنگ عمومی؛ کارآمدی در گرو ضمانت اجرا و اعتبار
نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به آسیبشناسی شورای فرهنگ عمومی پرداخت و اظهار داشت: اگرچه این شورا فرصتی برای همافزایی دستگاههای فرهنگی است، اما از دو ضعف اساسی رنج میبرد؛ نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات و کمبود اعتبارات لازم برای اجرای آنها که جنبه استحبابی به تصمیمات داده است.
یزدی خواه افزود: که این دو معضل را با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان گذاشته است.
قدردانی از مردم انقلابی پردیس و تاکید بر خدمترسانی شایسته
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به حضور پرشور مردم در میادین و تداوم آرمانهای انقلاب و مبارزه با استکبار اشاره کرد و گفت: مردم پردیس بیش از ۱۵۳ شب در میادین حاضر شده و فریاد حمایت از خون شهیدان و مبارزه با استکبار را سر میدهند. این وظیفه ما را برای ارائه خدمتی بهتر و شایستهتر به این مردم خداجو دوچندان میکند.
شهرستان پردیس با جمعیتی بیش از ۵۰۰هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.