ورود قریب به ۵ میلیون زائر اربعین به عراق

منابع عراقی اعلام کردند که تعداد افرادی که از خارج عراق برای ادای زیارت اربعین امام حسین (ع) از طریق گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها مختلف وارد عراق شدند، به بیش از ۴.۴ میلیون نفر رسیده است.