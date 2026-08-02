جنگ اوکراین؛ از تداوم حملات به انبار نفت روسیه تا کشته شدن بیش از ۳۳ هزار سرباز اوکراینی

با شدت گرفتن حملات روسیه و اوکراین در هفته‌های اخیر علیه مواضع یکدیگر، برای چندمین بار متوالی انبارهای نفتی و تاسیسات روسیه هدف حمله قرار گرفت. در همین حال نیز اوکراین از ابتدای سال جاری بیش از ۳۳ هزار تن از نیروهای خود را در منطقه خارکیف از دست داده است.

جوان آنلاین: در ارتباط با تازه‌ترین حملات روسیه به مواضع اوکراین در گزارشی اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته بر اثر این حملات ۶ تن کشته و بیش از ۸۰ نفر نیز زخمی شدند.

نیروی هوایی اوکراین در همین پیوند اعلام کرد که در مجموع در شب گذشته ۱۳۳ فروند پهپاد از سوی روسیه به مواضع اوکراین شلیک شده است که سامانه‌های پدافند این کشور ۱۰۹ فروند از آنها را رهگیری و سرنگون کرده است.

این سازمان همچنین ادعا کرد که تعدادی از این پهپادها از نوع شاهد بوده‌اند.

در همین حال نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای اوکراینی پالایشگاه نفت، پایگاه هوایی و انبار شرکت وایلد بریز (Wildberries) در روسیه را هدف قرار دادند که در پی آن دو تن جان خود را از دست دادند.

تارنمای خبری «کی‌یف ایندیپندنت» همچنین تصریح کرد که پس از حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت شهر ساراتوف، آتش‌سوزی در این تأسیسات رخ داده است.

ستاد کل اوکراین همچنین اعلام کرد که نیروهای این کشور انبار نفت لیودینوفسکایا (Lyudinovskaya) در استان کالوگا را نیز هدف قرار داده‌اند.

پالایشگاه ساراتوف یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های منطقه پاولژیه (Povolzhye) روسیه به شمار می‌رود و سالانه حدود ۷ میلیون تن نفت خام را فرآوری می‌کند. این پالایشگاه از زیرساخت‌های پشتیبان مجتمع نظامی ـ صنعتی روسیه محسوب می‌شود.

رومان بوسارگین فرماندار استان ساراتوف، اعلام کرد که در جریان این حملات دو نفر کشته شدند و زیرساخت‌های غیرنظامی در هر دو شهر آسیب دیدند.