نیکول پاشینیان دوباره به عنوان نخست وزیر ارمنستان منصوب شد

جوان آنلاین: ریاست جمهوری ارمنستان در بیانیه‌ای اعلام کرد واهان خاچاتوریان، رئیس جمهور ارمنستان، نیکول پاشینیان را پس از استعفای دولت در اوایل امروز، دوباره به عنوان نخست وزیر منصوب کرده است.

به نقل از خبرگزاری نووستی، در حکم ریاست جمهوری ارمنستان که امروز صادر شد، آمده است: «نیکول پاشینیان به عنوان نخست وزیر جمهوری ارمنستان منصوب می‌شود.»

این انتصاب مجدد پس از آن صورت گرفته که حزب حاکم «قرارداد مدنی ارمنستان» امروز اعلام کرد پاشینیان را برای سمت نخست وزیری کاندیدا کرده است.

این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: «حزب قرارداد مدنی، به عنوان نیروی سیاسی که اکثریت پارلمانی را در مجلس ملی ارمنستان تشکیل داده است، بسته‌ای از اسناد لازم را برای کاندیداتوری نیکول پاشینیان برای سمت نخست وزیری به رئیس جمهور ارائه کرده است تا رویه تعیین شده در قانون اساسی برای انتصاب نخست وزیر تضمین شود.»