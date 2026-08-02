جوان آنلاین: اکانت رهیابی‌های ماهواره‌ای، منچ‌اوسینت، می‌گوید که یک کشتی حامل گاز قطر در مسیر جنوبی تنگه هرمز لنگر انداخته و متوقف شده است.

بامداد دیروز شنبه دو نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هرمز در آب‌های عمان، یکی در ۱۱ مایلی دریایی شمال‌شرق لیما و دیگری در ۲۱ مایلی شمال‌شرق خساب هدف قرار گرفتند.

یک منبع آگاه گفت، «تنگه هرمز همچنان بسته است» و شناورهایی که از مسیرهای ناامن غیر مسیر اعلام شده ایران و بدون اجازه نیروی دریایی سپاه از تنگه عبور کنند، «حتما دچار حادثه خواهند شد.»

منچ‌اوسینت می‌گوید که این کشتی در جمعه شب ۳۱ جولای تحت اسکورت آمریکا بوده و هدف قرار گرفته است.