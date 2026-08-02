کد خبر: 1372132
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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۱
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کارشناس فلسطینی: هویت عربی و اسلامی قدس اشغالی در خطر است

فلسطین کارشناس فلسطینی: هویت عربی و اسلامی قدس اشغالی در خطر است

جوان آنلاین: فخری ابودیاب اظهار داشت: حفاری‌ها در زیر مسجدالاقصی به ‌ویژه در منطقه کاخ‌های اموی، ورودی شمالی شهرک سلوان و محله وادی ‌حلوه شدت گرفته است در حالیکه انجمن‌های شهرک‌نشین و مؤسسات اسرائیلی با اهدافی سیاسی و ایدئولوژیک بر این حفاری‌ها نظارت دارند و می‌کوشند تاریخ و آثار عربی و اسلامی قدس را محو کنند.

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد نهادهای مجری این طرح‌ها، حرفه‌ای و بی‌طرف نیستند و آثار کشف ‌شده را متناسب با ادعاها و اهداف رژیم اشغالگر تفسیر می‌کنند.

ابودیاب ادامه داد: هیچ نهاد حقوقی یا بین‌المللی، از جمله سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو»، در این حفاری‌ها مشارکت و نظارت ندارد و مؤسسات رژیم صهیونیستی و انجمن‌های شهرک‌نشین به ‌تنهایی عملیات و اعلام نتایج آن را در اختیار گرفته‌اند.

این پژوهشگر فلسطینی افزود ادعاهای اداره آثار رژیم صهیونیستی و انجمن‌های شهرک‌نشین لزوماً با واقعیت مطابقت ندارد و حتی در صورت صحت یک کشف باستان‌شناختی، نمی‌توان آن را بدون مستندات به دوره تاریخی مورد ادعای آنان نسبت داد.

وی به ادعای کشف تیرهای چوبی با قدمت ۲۶۰۰ سال در وادی‌ حلوه اشاره کرد و گفت رژیم صهیونیستی بدون ارائه مدرک، تلاش کرده این آثار را به دوره «معبد» ادعایی نسبت دهد. هدف از چنین اقداماتی، تقویت روایت تلمودی درباره وجود و تخریب این معبد در منطقه است.

به گفته ابودیاب، این حفاری‌ها بخش‌هایی از تاریخ قدس را محو و آثار متعلق به دوره‌های مختلف را پنهان می‌کند تا یک دوره خاص به بهای نادیده ‌گرفتن پیشینه عربی و اسلامی شهر برجسته شود و رژیم صهیونیستی یافته‌های باستان‌شناختی را برای ترویج روایتی مشخص و تحریف تاریخ، مطابق با روایت‌های تلمودی و توراتی، به کار می‌گیرد.

پژوهشگر امور قدس همچنین از وجود شبکه‌ای از تونل‌ها خبر داد که از منطقه چشمه سلوان و بخش جنوبی این شهرک آغاز می‌شود و تا زیر صحن براق و مسجد الاقصی امتداد می‌یابد. در امتداد این حفاری‌ها، تأسیسات، سالن‌ها و مراکز یهودی‌سازی احداث می‌شود تا قدس از پیشینه عربی و اسلامی خود جدا و تاریخی جعلی جایگزین آن شود.

وی افزود: رژیم صهیونیستی از این پروژه‌ها برای ترویج هویت مورد ادعای خود، تصرف خانه‌ها و املاک فلسطینیان و تغییر هویت و سیمای عمومی قدس استفاده می‌کند.

ابو دیاب هشدار داد: خارج‌ کردن خاک و سنگ از زیر ساختمان‌ها، مسجدالاقصی و خانه‌های اطراف آن را با خطر ترک‌خوردگی، فرونشست و حتی فروپاشی مواجه کرده است. این اقدامات نه ‌تنها جان ساکنان، بلکه تاریخ، بناها و میراث تمدنی قدس را تهدید می‌کند؛ آن هم در شرایطی که با وجود ثبت جایگاه تاریخی و فرهنگی قدس از سوی یونسکو، هیچ نظارت بین‌المللی مؤثری بر این حفاری‌ها وجود ندارد.

برچسب ها: قدس اشغالی ، هویت دینی ، مسجدالاقصی
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