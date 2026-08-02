جوان آنلاین: تارنمای اروپایی یوروپین اینترست نوشت: این اقدام راهبردی اتحادیه اروپا، با هدف رفع شکاف کنونی در قلمروی هوش مصنوعی بین ایالات متحده و چین صورت میگیرد.
به گزارش ایرنا، کمیسیون اروپا پیش بینی کرده که این سرمایه گذاری دولتی باعث تشویق سرمایه گذاری بیشتری به ارزش ۲۰ میلیارد یورو از طرف بخش خصوصی شود.
هنا ویرکوئن نایبرئیس اجرایی کمیسیون اروپا که مسئولیت حاکمیت فناوری را بر عهده دارد، اظهار داشت: دسترسی به مقیاس عظیم توان پردازشی که در ابرکارخانههای هوش مصنوعی فراهم میشود، همزمان با شتاب گرفتن توسعه هوش مصنوعی، یک ضرورت راهبردی برای اروپا به شمار میرود.
این ابتکار در شرایطی دنبال میشود که نگرانیها درباره وابستگی فناورانه اروپا به ارائهدهندگان خارجی افزایش یافته است؛ وابستگیای که میتواند منافع اروپا را با خطر مواجه کند. در همین زمینه، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، از مقررات فناوری اتحادیه اروپا انتقاد کرده است. این در حالیست که چین نیز محدودیتهایی بر صادرات مواد معدنی حیاتی مورد نیاز بخش فناوری اعمال کرده است.
در حال حاضر، فرآیند دریافت پیشنهادها برای امضای قرارداد جهت ساخت این ابرکارخانه ها آغاز شده است. این مراکز قرار است دستکم ۱۰۰ هزار تراشه پیشرفته هوش مصنوعی تولید کنند و توان پردازشی آنها حدود چهار برابر مراکز داده های کنونی فعال در اتحادیه اروپا است. انتظار میرود تکمیل این هفت ابرکارخانه، ظرفیت پردازشی موجود اروپا را بیش از ۲ برابر افزایش دهد.
بر اساس ارزیابی سال ۲۰۲۵ بانک مرکزی آمریکا، اروپا در حال حاضر در بخشهای کلیدی مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی، از آمریکا و چین عقبتر است. پکن از ظرفیت قابل توجه تولید برق برای مراکز داده ها برخوردار است و آمریکا نیز سهم بزرگی از سرمایهگذاری خصوصی در حوزه هوش مصنوعی را در اختیار دارد. افزون بر این، اروپا با چالشهای دیگری روبهرو است: این قاره بخش قابل توجهی از میلیونها قطعه مورد نیاز برای ساخت مراکز داده را تولید نمیکند و هزینه انرژی در آن میتواند دو تا سه برابر بیشتر از آمریکا و چین باشد؛ موضوعی که کمیسیون اروپا در گزارشی ارائهشده به پارلمان اروپا در ماه ژوئن به آن اشاره کرده است.
در گزارش تارنمای اروپایی یورپین اینترست آمده است: شرکتها و نهادهای عمومی اروپایی همچنان ناگزیر خواهند بود به ارائهدهندگان آمریکایی خدمات هوش مصنوعی متکی بمانند؛ امری که به زیان ارائهدهندگان اروپایی خدماتی خواهد بود که تلاش میکنند در خط مقدم این فناوری فعالیت کنند.
این گزارش همچنین اشاره میکند که پنج ارائهدهنده بزرگ خدمات ابری در اتحادیه اروپا همگی آمریکایی هستند. «وابستگی به ارائهدهندگان خدمات ابری در مقیاس بزرگ و خدمات پردازشی هوش مصنوعی، بهویژه در کاربردهای بسیار حیاتی، همچنان دادهها را در معرض دسترسی کشورهای ثالث قرار خواهد داد و خطراتی را برای تداوم ارائه خدمات ایجاد خواهد کرد؛ موضوعی که استقلال عملیاتی را تهدید میکند.»
در حال حاضر، شرکت «میسترال» (Mistral) فرانسه یکی از بزرگترین مراکز داده هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را در پردیس خود در پاریس اداره میکند. این شرکت چت باتی را تحت عنوان «Le Chat» توسعه داده است، اما در رقابت با شرکتهای پیشروی آمریکایی مانند «اوپن ای ای» و رقبای چینی مانند دیپ سیک با دشواری هایی مواجه بوده است.
رهبران کشورهای سراسر اروپا مانند امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره فقدان شرکت های داخلی فعال در حوزه هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده اند و در عین حال نگرانی های قابل توجهی در زمینه اختلال های احتمالی در بخش اقتصاد و نگرانی در زمینه حریم خصوصی با پیدایش فناوری های نوظهور بروز کرده است. برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سمت تقویت مراکز ابررایانه ای خود حرکت کرده اند.
کمیسیون اروپا با استناد به قانون خدمات دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اطمینان داده که محصولات هوش مصنوعی توسعهیافته از طریق شبکه های در حال گسترش مراکز داده، با استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه حفاظت از دادهها، ایمنی، امنیت و اصول اخلاقی مطابقت خواهد داشت.
در ماه ژوئن (خرداد)، گروهی متشکل از ۴۰ شهردار از شهرهای مختلف جهان توافقنامهای را امضا کردند که هدف آن کاهش پیامدهای منفی ساخت مراکز داده هوش مصنوعی بر منابع طبیعی، قیمت انرژی و اهداف اقلیمی شهرها است؛ شهرهایی از فینیکس در ایالت آریزونای آمریکا تا ملبورن در استرالیا که با چالشهای مشابه ناشی از گسترش زیرساختهای هوش مصنوعی روبهرو هستند.