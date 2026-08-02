تباس: اینفانتینو نباید رئیس فیفا بماند

رئیس لالیگا هم به جمع منتقدان جانی اینفانتینو پیوست که به خاطر اقدامات اخیرش به شدت تحت‌فشار است.

جوان آنلاین: بسیاری بر این باور هستند که رئیس فیفا قوانین بی‌طرفی سیاسی و حاکمیتی را نقض کرده است. این موضوع در جام جهانی ۲۰۲۶ بارها دیده شد، از جمله لغو کارت قرمز فولارین بالوگان مهاجم تیم ملی فوتبال آمریکا با تماس دونالد ترامپ.

اینفانتیو در ادامه از طرحی جنجالی با نام «پروژه فیفا فوروارد اینترپرایز» رونمایی کرد که بر اساس آن می‌توانستند سرمایه‌ای ۴.۲ میلیاردی از فروش بیش از ۲۰ درصد از سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خارجی جذب کنند، اما با واکنش شدید کنفدراسیون‌های مختلف همراه و باعث شد او از این پیشنهاد عقب‌نشینی و آن را منتفی اعلام کند.

خاویر تباس رئیس لالیگا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «جانی اینفانتینو نباید به عنوان رئیس فیفا باقی بماند. اینکه فیفا پیشنهاد او را برای خصوصی‌سازی مسابقاتش پس گرفته، خبر خوبی است؛ اما خیلی اشتباه است اگر فکر کنیم این کار، مشکل مدیریتی و حکمرانی فیفا را حل کرده است. کنفدراسیون‌ها، فدراسیون‌ها، لیگ‌ها و بازیکنان نباید صرفاً این عقب‌نشینی را بپذیرند و موضوع را تمام‌شده بدانند. ریشه‌ این مسئله بسیار عمیق‌تر از این حرف‌هاست.

آیا عقب‌نشینی از کارت قرمز پس از مداخله‌ سیاسی را به این زودی فراموش کرده‌ایم؟ پرونده‌ای که در کنگره‌ آمریکا باز شده و از جانی اینفانتینو خواسته شده در مورد سوءرفتارهای بسیار جدی شهادت دهد چطور؟ پس گرفتن اتهامات در پرونده‌های تاریخی فساد فیفا چطور؟ قیمت‌های نجومی و نجاست‌آور بلیت‌های جام جهانی؟ تصمیمات یک‌جانبه درباره‌ تقویم بازی‌های ملی، مسابقات جدید و فرمت‌های جدید که بدون هیچگونه گفت‌وگو و توافق واقعی با ذینفعان اتخاذ شده چطور؟

مشکل هرگز یک پیشنهاد منفرد نبوده است. مشکل، مدل مدیریتی‌ای است که قدرت را در یک جا متمرکز می‌کند، کنترل‌ها و توازن‌ها را کاهش می‌دهد و کسانی را که مستقیماً تحت تأثیر این تصمیمات هستند، به حاشیه می‌راند.

به این دلایل، من معتقدم جانی اینفانتینو نباید در رأس فیفا باقی بماند. فوتبال جهان به رهبری جدید نیاز دارد که ساختار مدیریتی آن را مدرن کند، اعتبار نهادی آن را بازگرداند و تصمیمات آینده را پس از ارزیابی پیامدهای ورزشی، اقتصادی و اجتماعی آنها و با مشورت ذینفعان واقعی شکل دهد، نه اینکه آنها را یک‌جانبه تحمیل کند. پس گرفتن یک پیشنهاد، تمام اتفاقات گذشته را پاک نمی‌کند. این تازه مشتی از خروار است».

گفته می‌شود اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) از جانی اینفانتینو خواسته تا از سمت ریاست فیفا استعفا دهد.