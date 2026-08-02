تیم ملی والیبال اسلوونی با پیروزی مقابل ژاپن در رتبه سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ قرار گرفت و به اولین مدال خود در این رقابت‌ها دست پیدا کرد.

جوان آنلاین: دیدار رده‌بندی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ از ساعت ۱۱:۱۰ امروز (یکشنبه، ۱۱ مرداد) بین تیم‌های اسلوونی و ژاپن برگزار شد که با پیروزی اسلوونی به پایان رسید.

شاگردان فابیو سولی در اسلوونی این مسابقه را سه بر یک به سود خود تمام کردند تا برای نخستین بار به مدال لیگ ملت‌ها دست پیدا کنند.

ست اول: ۲۵ بر ۲۱

ست دوم: ۲۸ بر ۲۶ ژاپن

ست سوم: ۲۵ بر ۲۲

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۲

به این ترتیب اسلوونی که چهارمین حضور خود در لیگ ملت‌ها را تجربه می‌کرد، به نخستین مدالش در این رقابت‌ها دست پیدا کرد.

ژاپن هم که در دور مقدماتی با برد در تمامی مسابقات خود صدرنشین شد و در مرحله حذفی با برد چین به نیمه‌نهایی رسید، روز گذشته مقابل آمریکا شکست خورد تا به دیدار رده‌بندی برسد.

سامورایی‌ها امروز هم نتیجه را به اسلوونی واگذار کردند تا دست‌شان از مدال کوتاه بماند.

این تیم آسیایی سابقه کسب دو مدال در لیگ ملت‌ها را در کارنامه دارد؛ مدال برنز سال ۲۰۲۳ و مدال نقره سال ۲۰۲۴.

دیدار فینال این دوره از مسابقات هم از ساعت ۱۵ امروز بین تیم‌های لهستان و آمریکا برگزار می‌شود.