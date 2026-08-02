ژاپن در شوک زلزله ۷.۱ ریشتری کوماموتو

جوان آنلاین: زلزله ۷.۱ ریشتری اوایل بامداد ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵ استان کوماموتو واقع در جنوب غرب ژاپن تاکنون ۳۶ جان باخته بر جای گذاشته است. خسارات در زیر ساخت و سازه ها در این استان از ژاپن قابل تامل بوده است.
شبکه خبری «ان اچ کی» ژاپن روز یکشنبه گزارش داد که عملیات امداد همچنان دراین استان در مورد زلزله زدگان در جریان است.
مقامات محلی در این استان اعلام کردند که شدت زلزله به اندازه ای بود که منجر به وقوع انفجار در یک مرکز خرید در شهر «کاشیما» (Kashima ) واقع دراین استان بود که منجره به جان باختن هفت نفر و مجروح شدن پنج نفر دیگر شد.
در همین حال مقامات استان کوماموتو در مجموع جانباختن ۳۶ نفر را بر اثر وقوع این زمین لرزه را تایید کردند.