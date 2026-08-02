ژاپن در شوک زلزله ۷.۱ ریشتری کوماموتو

ژاپن کشوری که بر روی یک گسل زلزله‌خیز قرار داشته و مهندسی سازه ای آن در مواجهه با زمین لرزه های مداوم و قوی در جهان شناخته شده بوده، پس از زمین لرزه فاجعه بار فوکشیما اکنون در شوک ناشی از زلزله ۷.۱ ریشتری استان کوماموتو (Kumamoto ) که هزاران آواره را بدنبال داشته، به سر می برد و عملیات امداد در این بخش از ژاپن همچنان ادامه دارد.