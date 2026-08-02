جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به نقل از دو منبع آگاه فاش کرد که رژیم صهیونیستی اعتراض رسمی خود را نسبت به سه بند از توافق مرحله دوم غزه به «تونی بلر»، مدیر اجرایی شورای صلح غزه و نخستوزیر اسبق انگلیس اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، نخستین اعتراض تلآویو به نحوه نگهداری سلاحهایی مربوط میشود که قرار است از جنبش حماس جمعآوری شوند. طبق مفاد توافق، این سلاحها تحت نظارت فلسطینیها و در اختیار کمیته ملی اداره غزه باقی خواهند ماند؛ اما رژیم صهیونیستی مدعی است که توافق، سرنوشت نهایی این سلاحها را مشخص نکرده و خواستار پیشبینی سازوکاری برای نابودی آنها شده است.
دومین اعتراض رژیم صهیونیستی به حضور قطر و ترکیه در سازوکار نظارت بر اجرای توافق معطوف شده است. بر اساس این گزارش، تلآویو با ایفای نقش این دو کشور در فرآیند اجرای تعهدات مخالف است؛ در حالی که سازوکار پیشبینیشده، متشکل از نمایندگان کشورهای میانجی شامل مصر، ترکیه، قطر و ایالات متحده، شورای صلح غزه و نیروی بینالمللی ثباتبخش است.
هاآرتص همچنین نوشت که سومین اعتراض اسرائیل به بندی از توافق مربوط میشود که منجر به ممنوعیت انجام عملیات نظامی ارتش این رژیم در برخی مناطق شده است، مناطقی که مسئولیت آنها به کمیته ملی اداره غزه واگذار خواهد شد.
به گفته یک منبع اسرائیلی، تلآویو خواهان حفظ آزادی عمل نظامی خود حتی در مناطقی است که تحت نظارت نیروهای بینالمللی و پلیس فلسطین قرار میگیرد؛ درخواستی که به گفته این منبع، با مفاد توافق در تعارض است.