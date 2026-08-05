اصفهانی ها با190 موکب میزبان جاماندگان اربعین هستند

به گزارش ایزدی خبرنگارجوان آنلاین مسلم حاجیلو در نشست خبری ستاد مردمی پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی اصفهان در مجتمع مطبوعاتی اصفهان، اربعین را فراتر از یک آیین عزاداری توصیف کرد و اظهار داشت: اربعین جلوهای از مشارکت مردمی، ایثار، خدمت و مسئولیتپذیری است و همه افراد، متناسب با توان خود در این حرکت سهیم میشوند. وی با اشاره به مسیرهای برگزاری مراسم افزود: دو مسیر اصلی میدان آزادی تا گلستان شهدا و چهارراه نورباران تا گلستان شهدا برای حرکت زائران پیشبینی شده و قافلههای مردمی از نقاط مختلف شهر به این مسیرها ملحق خواهند شد.
مسلم حاجیلو با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۹۰ محل برای استقرار موکبها جانمایی شده است، گفت: از این تعداد، ۱۴۵ موکب بهصورت رسمی ثبتنام کردهاند و خدمات فرهنگی، مذهبی، پذیرایی، کودک و خانواده، مشاوره و برنامههای ویژه زائران را ارائه خواهند کرد.
وی اظهارداشت : در گلستان شهدای اصفهان نیز قرائت ساعتی زیارت اربعین، سخنرانی، روایتگری دفاع مقدس و مقاومت، اجرای گروههای سرود، مداحی و برنامههای ویژه نوجوانان و خانوادهها برگزار میشود. همچنین نماز ظهر اربعین به امامت آیتالله مهدوی اقامه و پس از آن زیارت اربعین و مراسم مداحی برگزار خواهد شد. وی از اجرای پویش «لقمههای اربعینی» خبر داد و افزود: خانوادهها میتوانند با تهیه غذای نذری یا تأمین اقلام مورد نیاز موکبها از جمله آب معدنی و یخ، در خدمترسانی به زائران مشارکت کنند.
حاجیلو همچنین از پخش زنده ویژهبرنامه تلویزیونی «الی اصحاب الحسین» از گلستان شهدای اصفهان خبر داد و گفت: این برنامه هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۲ از شبکه استانی اصفهان پخش میشود و به موضوعاتی همچون فرهنگ اربعین، نقش بانوان، روایت خادمان و برنامههای فرهنگی میپردازد.
حجتالاسلام کمال بکتاشیان، مدیر روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، با اشاره به همزمانی اربعین حسینی با چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: این همزمانی، اربعین امسال را به رویدادی با ابعاد فرهنگی و اجتماعی ویژه تبدیل کرده است.
وی افزود: حضور گسترده زائران و جریانهای مقاومت در مراسم اربعین، نمادی از همبستگی و انسجام ملتهای مسلمان و پیامآور وحدت و استقامت در منطقه خواهد بود.
بکتاشیان با اشاره به تحولات اخیر منطقه تصریح کرد: اربعین امسال فرصتی برای نمایش همگرایی ملتهای آزاده و تقویت پیوندهای فرهنگی و اعتقادی میان جریانهای مقاومت به شمار میرود.