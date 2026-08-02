افشای سناریوی تازه صهیونی-آمریکایی علیه حشد الشعبی

یک رسانه عراقی در گزارشی فاش کرد پس از حمله مشترک عربستان و آمریکا به عراق، تحرکات جدیدی از سوی برخی کشورهای منطقه برای هدف قرار دادن حشد الشعبی در جریان است.

جوان آنلاین: بامداد چهارشنبه؛ هفتم مرداد، چندین مقر و منطقه در خاک عراق هدف حملات هوایی قرار گرفت و همزمان آمریکا و عربستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، مسئولیت اجرای این حملات را بر عهده گرفتند.

در همین حال، فرماندهی عملیات حشد الشعبی اعلام کرد که شماری از مقرهای این سازمان در حملاتی «تروریستی و غافلگیرانه» از سوی نیروهای آمریکایی و سعودی هدف قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه، این حملات به شهادت و زخمی شدن بیش از ۵۰ تن از نیروها و وارد آمدن خسارت‌های مادی به اموال و تأسیسات منجر شده است.

در همین راستا، رسانه عراقی «المعلومه» در گزارشی درباره سناریو پس پرده این تجاوزات نوشت: سناریو تجاوز «عربستان ـ آمریکا» به عراق، بهانه‌های متعددی را برای تهدید امنیت و حاکمیت این کشور ایجاد کرده است.

در این گزارش آمده است: پس از آنکه اردن و کویت با عنوان «حق پاسخ» تهدید به حمله به مواضع وابسته به سازمان حشد الشعبی در داخل عراق کردند، این دو کشور تحرکات خود را بر پایه این اصل توجیه می‌کنند، در حالی که حقوق بین‌الملل برای اعمال حق دفاع از خود، شرایط مشخصی از جمله وجود دلایل و مستندات کافی در چارچوب‌های قانونی تعیین کرده است؛ شرایطی که نه این کشورها و نه عربستان تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات آن و توجیه حملات خود به مواضع حشد الشعبی در عراق ارائه نکرده‌اند.

طبق این گزارش، کارشناسان امنیتی بر این باورند که اردن، کویت و طرف‌های حامی آنها، با انگیزه‌های آمریکایی، از هم‌اکنون در حال آماده‌سازی این سناریو هستند تا سطح فشار بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهند، دامنه درگیری‌ها را گسترش دهند و معادله‌ای جدید را در منطقه رقم بزنند. یکی از اهداف این تحرکات، کشاندن عراق به دایره درگیری‌ها، تهدید امنیت و ثبات این کشور و پیچیده‌تر کردن وضعیت منطقه است.

در همین چارچوب، «اثیر الشرع» تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با المعلومه می‌گوید: «اردن و کویت در حال طراحی توطئه‌ای جدید علیه عراق با استفاده از بهانه حملاتی هستند که پایگاه‌های آمریکایی در این دو کشور را هدف قرار داده است».

وی افزود: پس از تجاوز اخیر عربستان به مقرهای حشد الشعبی و موکب‌های حسینی، میان اردن و کویت هماهنگی و همکاری اطلاعاتی شکل گرفته تا همین سناریو بار دیگر تکرار شود، به‌ویژه پس از آنکه عربستان با همکاری آمریکا و رژیم صهیونیستی این حملات را انجام داد.

الشرع معتقد است: حمایت اردن و کویت از موضع عربستان اتفاقی نیست، زیرا دو کشور این روایت را ترویج می‌کنند که گروه‌های مقاومت مستقر در عراق همان گروه‌هایی هستند که اردن و کویت را هدف قرار می‌دهند و این موضوع را با عنوان دفاع از خود مطرح می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم گرفته است تا پایان هفته جاری جنگی گسترده علیه ایران آغاز کند و به متحدان خود در خاورمیانه مأموریت داده است همه گروه‌های مقاومت مخالف جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را درگیر کنند تا از گشوده شدن جبهه‌های عراق و یمن علیه تجاوز آمریکا به جمهوری اسلامی جلوگیری شود.

از سوی دیگر، یک منبع امنیتی بلندپایه نیز در گفت‌وگو با المعلومه از ثبت «نقض‌های خطرناک» در مرز عراق و اردن خبر داد و گفت این موارد به سازوکارهای تأمین امنیت مرزها و جلوگیری از هرگونه فعالیت خصمانه علیه عراق مربوط می‌شود.

این منبع افزود: هواپیماهای هشدار زودهنگام آمریکایی (آواکس) که در پایگاه هوایی موفق السلطی مستقر هستند، به‌صورت عمدی عملیات اختلال الکترونیکی در مرز عراق و اردن انجام می‌دهند؛ اقدامی که مأموریت‌های شناسایی هواپیماهای عراقی را با مشکل مواجه کرده و توان آنها را برای رصد نوار مرزی کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: عراق برای پوشش حدود ۳۰۰ کیلومتر از مرزهای غربی خود با اردن، یک سامانه راداری فرانسوی در اختیار دارد، اما اختلال‌های آمریکا این سامانه را تا حد زیادی بی‌اثر کرده است.

این منبع همچنین گفت: حریم هوایی عراق به‌صورت روزانه نقض می‌شود و شماری از هواپیماهایی که از اردن وارد آسمان عراق می‌شوند، با وجود حمل پرچم آمریکا، در اصل هواپیماهای رژیم صهیونیستی هستند و اطلاعاتی درباره مأموریت‌هایی که انجام می‌دهند، وجود ندارد.

در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به تحولات، همچنان این پرسش مطرح است که دولت عراق برای حفاظت از امنیت و حاکمیت کشور در برابر هرگونه تجاوز خارجی و مقابله با تلاش‌ها برای برهم زدن اوضاع و تبدیل خاک عراق به عرصه تسویه‌حساب‌ها چه اقداماتی انجام خواهد داد. همچنین این پرسش مطرح است که دولت عراق چه تدابیری برای حفظ حاکمیت کشور و جلوگیری از هدف قرار گرفتن نهادهای رسمی امنیتی، به‌ویژه در سایه چالش‌های امنیتی و منطقه‌ای سال‌های اخیر، اتخاذ خواهد کرد.