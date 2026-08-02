جوان آنلاین: در گزارش آتلانتیک آمده است: تیم ترامپ گمان میکرد که ایران با اولین حملههای سنگین فرو میپاشد اما این پیشبینی نه تنها محقق نشد بلکه ایران مصمم تر از قبل ظاهر شد و تنگه هرمز را عملا به کنترل خود درآورد.
به گزارش ایرنا، این گزارش میافزاید: اشتباه راهبردی واشنگتن، ریشه در ناتوانی در درک انگیزهها، اولویتها و توان تابآوری جمهوری اسلامی ایران دارد.
بر اساس این گزارش، ایران با رهبری جدید خود، با موشکها و پهپادهایش مستقیما برای امنیت بلندمدت خود میجنگد.
این گزارش در ادامه با اشاره به سردرگمی کاخ سفید در مقابل ایران، میافزاید: ترامپ خود میان گزینههای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی سرگردان بوده و هنوز هدف نهایی خود از این جنگ را اعلام نکرده است.
آتلانتیک در پایان این گزارش به چشمانداز تاریک پیشروی ترامپ در جنگ تجاوزکارانه خود علیه ایران اشاره و تاکید کرده است تا زمانیکه هر دو طرف به تشدید تنش ایمان داشته باشند، هیچ راه روشنی برای پایان این بحران وجود نخواهد داشت.