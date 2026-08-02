جوان آنلاین: «توفیق الحبالی» مدیر اطلاع رسانی و ارتباطات دولتی استانداری کربلا از تکمیل مقدمات پوشش رسانهای ویژه مراسم اربعین با راهاندازی یک مرکز رسانهای مجهز برای ارائه خدمات به خبرنگاران عربی و خارجی خبر داد.
به گزارش ایرنا، وی افزود: مرکز رسانهای ویژه اربعین امکان پخش زنده برنامههای رسانهای ، خدمات اینترنت، محل استراحت ویژه خبرنگاران و دسترسی به آمار، ارقام و اطلاعات دقیق مربوط به مراسم اربعین را فراهم کرده است.
او گفت: استانداری کربلا ۲۳ دستگاه خودروی پخش ماهواره ای را در سراسر شهر و راههای منتهی به حرم امام حسین (ع) مستقر کرده و آماده ارائه خدمات لجستیکی به رسانه ها برای پخش زنده رویدادها است.
الحبالی تصریح کرد: شمار روزنامه نگاران، خبرنگاران، عکاسان و عوامل فنی که مراسم اربعین را پوشش می دهند، حدود ۶۰۰ نفر هستند.
او تاکید کرد که استانداری کربلا میکوشد که همه امکانات و تسهیلات فنی و لجستیکی لازم را برای تضمین موفقیت پوشش رسانهای متناسب با حجم گسترده حضور زائران در مراسم میلیونی اربعین فراهم کند.