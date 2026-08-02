نماینده پارلمان لبنان: اقدامات اسرائیل جنایت جنگی است

جوان آنلاین: «عنایه عزالدین»، نماینده پارلمان لبنان گفت: مواضع اعلام شده از سوی «نبیه بری» رئیس پارلمان، درباره چالشهای اصلی پیش روی کشور که در صدر آنها جنگ اسرائیل قرار دارد، میتواند هسته یک نقشه راه ملی برای غلبه بر بحران را تشکیل دهد.
به گزارش ایرنا، وی در مراسم امضای کتاب «شعله آگاهی... از درد تا قدرت درونی به سوی آزادی و بلوغ» نوشته «مایا حمزه»، بیان کرد: لبنان در حال گذر از یک مرحله استثنایی است که از بسیاری جهات، به سطح یک تهدید میرسد و در این شرایط یک رویکرد ملی مبتنی بر آگاهی سیاسی، تاریخی و ملی، به گونهای که حقوق و حاکمیت لبنان را حفظ کند، باید اتخاذ شود.
عزالدین تصریح کرد: ما مخالف اصل مذاکره و دیپلماسی نیستیم. بلکه از دیپلماسی مؤثری که مبتنی بر قدرت و حافظ حقوق و کرامت ملی باشد، حمایت میکنیم.
وی از دولت لبنان خواست، اقداماتی را اتخاذ کند که همه اشکال تجاوز رژیم صهیونیستی را متوقف کند.
نماینده پارلمان لبنان در عین حال بیان کرد: واقعیتهای میدانی گواهی بر این است که دولت نمیتواند با همان سازوکارهای قبلی ادامه دهد و انتظار نتایج متفاوتی داشته باشد.
او گفت: لبنان حداقل میتواند ادامه مذاکرات را به تعهد واقعی دشمن به آتشبس، پایان دادن به اشغال و متوقف کردن تخریب و ویرانی، مرتبط کند. آنچه لبنان امروز به آن نیاز دارد، ارزیابی دقیقی از واقعیت، درک ریشههای بحران و زمینه تاریخی آن و شناسایی یک مسیر ملی است تا بتواند بر بحران غلبه کند.
رئیس فراکسیون زن و کودک در پارلمان لبنان همچنین تاکید کرد: تجاوز مداوم اسرائیل، علاوه بر جنایات تخریب شهری، زیستمحیطی و فرهنگی که سرزمین لبنان، حافظه و هویت آن را هدف قرار میدهد، جنایات جنگی در حد نسلکشی است و حتی به تخریب گورستانها نیز گسترش یافته است.
نماینده پارلمان لبنان بیان کرد: مورد سرزنش قرار دادن قربانی، برای آنچه اتفاق میافتد، یا تمرکز صرف بر پیامدها و نادیده گرفتن علل، تنها هزینههای لبنان و مردم آن را افزایش میدهد.
او در پایان خواستار تقویت تابآوری، تحکیم وحدت ملی، همبستگی و صلح مدنی و مخالفت با هر چیزی شد که به بافت اجتماعی لبنان آسیب میرساند.
وی تاکید کرد: قدرت داخلی و وحدت اجتماعی پایه و اساس مقابله با خطرات است.