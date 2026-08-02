جوان آنلاین: «نفتالی بنت» که زمانی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، کابینه چرخشی تشکیل داده بود، با نزدیک شدن به انتخابات پیش روی پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست)، از نتانیاهو انتقاد کرد.
به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: قطر در مراکز تصمیمگیری و کلیدی آمریکا از دانشگاه تا حیاتیترین و حساس ترین نهاد امنیتی اسرائیل یعنی دفتر نخست وزیر، نفوذ دارد؛ پژوهشکدهها، منتقدان و شاید حتی مقاماتی در «اسرائیل» وجود دارند که از قطر حقوق دریافت میکنند و این کار در حال حاضر قانونی است.
نخست وزیر اسبق اسرائیل ادامه داد: در دولت بعدی، ما قطر را به طور رسمی به عنوان یک دولت متخاصم (دشمن) طبقهبندی خواهیم کرد. وقتی حتی آنها را به عنوان دشمن تعریف نمیکنیم، چگونه میتوانیم شکستشان دهیم؟
این اظهارات بنت در حالی مطرح شده که رقابتهای انتخاباتی در سرزمینهای اشغالی وارد مرحله حساس شده است و قرار است انتخابات کنست ۲۷ اکتبر (۵ آبان) برگزار شود.
نتایج تازهترین نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان میدهد اکثر صهیونیستها (۵۹ درصد) دیگر تمایلی به ادامه نخستوزیری بنیامین نتانیاهو ندارند و تنها ۳۳ درصد وی را گزینه مناسب برای تشکیل کابینه میدانند.
بر اساس این نظرسنجی، نتانیاهو همچنان از گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، فاصله دارد. ارزیابی کلی نتایج این نظرسنجی نشان میدهد اکثر اسرائیلیها از ادامه حضور نتانیاهو در قدرت، پس از حدود ۱۷ سال زمامداری حمایت نمیکنند.
بنت پیش از این نیز با انتقاد از رویکرد دولت نتانیاهو پس از توافق پایان جنگ، گفته بود، تلآویو میتوانست با تصمیمات واشنگتن مخالفت کند و در عین حال اذعان کرد که جنگ با ایران بدون تحقق اهداف راهبردی این رژیم پایان یافته است.