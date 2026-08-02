عراق فرود هواپیماهای آمریکایی در پایگاه «عین الاسد» را تکذیب کرد

جوان آنلاین: سرتیپ «سعد معن» رئیس بخش اطلاعرسانی امنیتی عراق اعلام کرد: مطالب منتشر شده در برخی شبکههای اجتماعی و رسانهها مبنی بر فرود هواپیماهای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد، تکذیب میشود. وی با تاکید بر نادرستی این گزارشها گفت این مطالب مبتنی بر هیچ اطلاعات یا دادههای رسمی نیستند.
به گزارش ایرنا، در بیانیه رئیس بخش اطلاعرسانی امنیتی عراق آمده است: از رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی میخواهیم که در انتقال اطلاعات دقت داشته باشند و به منابع رسمی تکیه کنند و تحت تأثیر شایعات و اخبار غیرموثق قرار نگیرند.
اخیرا برخی رسانهها و صفحات کاربری در شبکههای اجتماعی عراق مدعی فرود چند فروند هواپیمای آمریکایی در پایگاه عین الاسد در استان الانبار شده بودند.