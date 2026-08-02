جوان آنلاین: «بتصلئل اسموتریچ» در پیامی به مناسبت بیستویکمین سالگرد اخراج رژیم صهیونیستی از نوار غزه و تخلیه چهار شهرک در شمال کرانه باختری در سال ۲۰۰۵، از طرح خود برای توسعه شهرکسازی در این مناطق خبر داد.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به عقبنشینی اجباری اشغالگران صهیونیستی از شهرکهای «حومش»، «گانور»، «گانیم» و «کادیم» در شمال کرانه باختری در سال ۲۰۰۵، مدعی شد که زمان بازگشت و گسترش شهرکسازی فرا رسیده است.
اسموتریچ همچنین در اظهاراتی تحریکآمیز بر ضرورت توسعه شهرکسازی در نوار غزه تأکید کرد و گفت که اداره شهرکسازی پیگیر احداث سه شهرک در منطقه حائل در شمال نوار غزه است و از نتانیاهو خواست با صدور مجوز، زمینه اجرای این طرح را فراهم کند.
وی همچنین از ادامه روند شهرکسازی در شمال کرانه باختری و ایجاد کانونهای جدید شهرکسازی در منطقه «کوه عیبال» و بیش از ۱۰ نقطه دیگر خبر داد و مدعی شد که با تغییر کابینه در آینده، احتمال توقف این طرحها وجود دارد.
رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)، از نوار غزه اخراج و تمامی ۲۱ شهرک صهیونیستی این منطقه و نیز چهار شهرک در شمال کرانه باختری شامل «گانیم»، «کادیم»، «حومش» و «سانور» را تخلیه کرد.
براساس آمارهای فلسطینی، حدود ۷۵۰ هزار شهرکنشین صهیونیست در ۱۵۶ شهرک و ۳۶۰ کانون شهرکسازی در کرانه باختری اشغالی از جمله قدس شرقی سکونت دارند. این در حالی است که سازمان ملل متحد آن را نقض قوانین بین المللی و مانع تحقق کشور فلسطین قلمداد میکند.