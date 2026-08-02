تحلیلگر عرب: فرماندهان ارتش آمریکا از تکرار «تجربه ویتنام» هراس دارند

جوان آنلاین: «عبدالباری عطوان» در مطلبی در روزنامه «رای الیوم» آورده است: آیا ترامپ بار دیگر از تهدیداتش برای حمله بزرگ به ایران صرفنظر خواهد کرد یا آن را اجرایی میکند؟ نتایج احتمالی بزرگ در هر دو حالت چیست؟ تصمیم ناگهانی او در خارج کردن بیشتر نیروهایش از پایگاههایش در کویت چیست؟
به گزارش ایرنا، این تحلیلگر بیان کرد: اعلام دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر بازنگری در میزان حضور و نیروهای خود در کویت، «اولین» اعتراف رسمی به شکست در جنگ فعلی خود علیه ایران و متحدانش در منطقه و خسارات سنگینی است که در نتیجه حملات موشکی و پهپادی ایران، به ویژه در میان نظامیان مستقر در این پایگاهها، متحمل شده است. شاید به همین دلیل است که ترامپ از تهدیدهای خود برای انجام حملات جدید و گسترده در آخرین لحظه عقبنشینی میکند.
وی نوشت: بار دیگر ترامپ تصمیم گرفته است به این تهدیدها بازگردد و اینکه هر لحظه ممکن است حملات شدیدی با هدف مجبور کردن ایران به تسلیم انجام دهد. اما احتمال عقبنشینی یا به تعویق انداختن این تهدیدها، طبق روال معمول او، قوی است و به دلایل زیر بعید نیست؛
اول: ایران تسلیم ناپذیر است و این تهدیدها نه تنها آن را نمیترساند بلکه برعکس آمادهتر از قبل برای مقابله قدرتمند با هر تجاوز جدید آمریکاست.
دوم: مخالفت شدیدی با این حمله در میان فرماندهان ارشد ارتش آمریکا وجود دارد و آنها با توجه به افزایش تلفات نیروهای آمریکایی در جبهههای نبرد خاورمیانه و تخریب و ویرانی بیشتر پایگاههای آمریکایی که صدها میلیارد دلار برای ساخت آنها هزینه شده است، از «ویتنام دیگری» میترسند.
سوم: مشارکت احتمالی نیروهای اسرائیلی در حملات جدید در کنار نیروهای آمریکایی نتیجه معکوس خواهد داشت، زیرا به اهداف خود یعنی تخریب تأسیسات هستهای ایران و تضعیف نظام ایران دست نخواهد یافت. در عوض، با توجه به قدرت موشکها و پهپادهای ایرانی که ذخایر تجهیزات و موشکهای رهگیر اسرائیل و آمریکا را کاهش داده و این ذخایر رو به اتمام است، میتواند منجر به تخریب چندین شهر اسرائیلی، به ویژه تلآویو، حیفا، دیمونا و عسقلان شود.
چهارم: ورود سلاحهای جدید و بسیار پیشرفته به ایران یک تحول قابل توجه است. این امر به ویژه پس از گسترش دخالت اوکراین در جنگ و حمله به پایگاههای نیروهای بسیج مردمی عراق صادق است. خبرگزاری رویترز با استناد به سه منبع گزارش داد که چین اولین محموله ۴۰۰ موشک ضدهوایی بسیار پیشرفته دوش پرتاب را ارسال کرده است که میتواند معادلات این جنگ را بهطور قابل توجهی تغییر دهد و شکافهای عمده در دفاع هوایی ایران را پر کند.
پنجم: ورود بسیاری از گروههای تحت لوای محور مقاومت به رهبری ایران در این جنگ مورد تایید قرار گرفته است که این بیانگر اصل وحدت میادین و گشودن جبهههای نبرد جدید و دردناک برای آمریکا و اسرائیل است. این جبههها شامل حزبالله در لبنان، انصارالله در یمن در جنوب عربستان و در عراق گروههای اولیاء الدم، النجباء و حزبالله عراق میشود.
عطوان در ادامه آورده است: تداوم این جنگ علیه ایران و طولانی شدن آن، ترامپ را به مرز جنون، آشفتگی و سرخوردگی روانی کشانده است زیرا او فریب اسرائیل را خورد که به او اطمینان داده بود که جنگ کوتاه با پیروزی قطعی، تلفات نظامی و مالی حداقل و همراه با دستاوردهای بزرگ خواهد بود.
این تحلیلگر در پایان نوشت: قدر مسلم آن است که آمریکا به عنوان بزرگترین بازنده از این جنگ خارج خواهد شد چه ترامپ از تصمیم خود برای حمله بزرگ به ایران صرفنظر کند یا با تن دادن به دروغ های نتانیاهو به اجرای آن ادامه دهد.