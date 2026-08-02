در حالی که نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهند که تنها در حدود یک سوم آمریکایی‌ها عملکرد دونالد ترامپ را به عنوان رئیس جمهور قبول دارند، رئیس کاخ سفید همچنان بر نادرست بودن نتایج نظرسنجی‌ها اصرار دارد و تلاش می‌کند روایت متفاوت خود را از محبوبیتش نزد افکار عمومی آمریکا ارائه دهد.

جوان آنلاین: پی تر بیکر (peter Baker) خبرنگار ارشد روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: بعد از یک سری نظرسنجی‌های حاوی اخبار بد برای ترامپ در اوایل تابستان امسال، رئیس جمهوری آمریکا صرفا ادعا کرد که این نتایج درست نیستند.

به گزارش ایرنا، ترامپ در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» ادعا کرد که «ارقام واقعی نظرسنجی در مقایسه با هرچه نظرسنجی که تاکنون انجام شده است، بالاترین است.» او برای انتقال این پیام از حروف درشت انگلیسی استفاده کرد تا هر گونه آمار مغایر با ادعاهایش را بی‌اعتبار کند.

اما در حقیقت، آمار واقعی نظرسنجی‌های رئیس جمهوری آمریکا در پایین ترین یا نزدیک به پایین ترین ارقام در نظرسنجی های غیرحزبی بوده است.

مجموعه‌ای از نظرسنجی‌های جدید در روزهای اخیر نشان می‌دهد که ترامپ در پایین‌ترین سطح محبوبیتش در دوره دوم ریاست‌جمهوری اش قرار دارد و تنها حدود یک‌سوم آمریکایی‌ها از او حمایت می‌کنند؛ چرا که بن‌بست در مناقشه با ایران و قیمت بالای بنزین، هزینه‌های سیاسی برای او به همراه داشته است.

تازه ترین نظرسنجی‌ها نشان می دهند که ترامپ غیرمحبوب ترین رئیس جمهور در دوره دوم رئیسان جمهوری آمریکا در تاریخ همه نظرسنجی‌هایی است که سابقه آن به دهه ۱۹۴۰ میلادی باز می‌گردد.

تنها استثنا، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری اسبق آمریکا بود که در این مقطع از دومین دوره ریاست جمهوری پایین ترین سطح محبوبیت را داشت اما این نقطه از دوران خدمت او تنها چند روز قبل از استعفایش به دلیل رسوایی واترگیت بود.

نیویورک تایمز نوشت: چنین نتایجی در نظرسنجی‌ها، وضعیت عادی در کاخ سفید را به وضعیت اضطراری می‌کشاند؛ به‌ ویژه این که تنها سه ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای باقی مانده است. در چنین شرایطی، احتمالاً فردی برکنار می‌شد، سخنرانی تازه‌ای تدوین می‌شد یا مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید در دستور کار قرار می‌گرفت.

اما ترامپ هرگز رئیس‌جمهوریِ عادی نبوده و واکنش او به تحولات سیاسی نیز مانند رؤسای‌جمهور پیش از خود نیست. ترامپ تاکنون با اتکا به اراده شخصی و تسلط بر پایگاه هوادارانش در جنبش «ماگا» (دوباره آمریکا را بزرگ می کنیم) بارها توانسته است ضعف‌های سیاسی خود را به نقطه قوت تبدیل کند.

داگلاس هِی (Douglas Heye) استراتژیست باسابقه حزب جمهوری‌خواه تایید کرد که «فارغ از این که ارقام چه باشند، ترامپ همواره تصویری از قدرت ارائه خواهد داد و در هر حال مدعی خواهد شد که آن آمار و ارقام ساختگی هستند.»

وی افزود، انتظار هیچ‌گونه تغییری در استراتژی سیاسی را ندارد: «مگر این که کار به فریاد کشیدن و پرتاب کردن چیزی به سمت یکی از کارکنان بکشد، وگرنه روال همین خواهد بود.»

البته، اصلاح مسیر، اگر از همان ابتدا مشخص نباشد مسیر اصلی چه بوده است، دشوار خواهد بود. ترامپ که دمدمی مزاج ترین رئیس‌جمهور دوران معاصر است، از غرایز خود پیروی می‌کند و ممکن است مواضعش را به‌طور کامل، آن هم ظرف یک روز یا حتی یک ساعت، تغییر دهد.

نیویورک تایمز نوشت: ترامپ هرگز اکثریت را در آرای عمومی در هیچ یک از سه انتخاباتی که شرکت داشته کسب نکرده است (ترامپ بین در سالهای ۲۰۱۶، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ برای کسب کرسی ریاست جمهوری رقابت کرد اما نتوانست بیشتر از ۵۰ درصد از آرای عمومی در هیچ یک از این انتخابات ها بدست آورد.)

او همچنین در هیچ یک از نظرسنجی های گالوپ در هیچ دوره ای نتوانسته حمایت اکثریتی را کسب کند اما طوری وانمود می کند که انگار محبوب ترین رئیس جمهوری آمریکا است.

با این حال، تازه ترین نتایج نظرسنجی‌ها درباره ترامپ، تصویر تاریکی را ارائه می دهد و زنگ هشدار را به شکل فزاینده ای برای جمهوریخواهانی به صدا در آورده که نگران هستند موج دموکراتیک باعث شکست آن ها در انتخابات کنگره هم در مجلس نمایندگان آمریکا و هم در حتی در سنا شود.

تازه ترین نظرسنجی سی‌ان‌ان نشان می‌دهد که فقط ۳۴ درصد امریکایی ها از ترامپ حمایت می کنند که با پایین ترین سطح محبوبیت او بعد از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره آمریکا برابری می‌کند.

در نظرسنجی آسوشیتد پرس و موسسه نورک میزان محبوبیت ترامپ فقط به ۳۳ درصد رسید و ۳۲ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی دانشگاه کوئینپیاک (Quinnipiac) آمریکا گفتند که ترامپ رئیس جمهوری محبوب از نظر آن‌ها است که پایین ترین سطح در تاریخ نظرسنجی های این دانشگاه را رقم زد.

به گزارش ایرنا، انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) در ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ ایران و کاهش محبوبیت ترامپ، حزب جمهوری‌خواه را نگران شکست مفتضحانه در این انتخابات کرده است.