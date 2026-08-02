جوان آنلاین: محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با وی در خصوص تحولات منطقه و بازتاب آن بر منطقه و جهان در سطوح مختلف تبادل نظر کرد.

به گزارش ایرنا، محمد بن سلمان در این تماس تلفنی بر لزوم انجام گفت وگو برای کاهش تنش ها و اهمیت هر تلاشی برای تحقق آرامش تاکید و تصریح کرد، این امر زمینه را برای ایجاد راه حل های دیپلماتیک و تحقق نتایج مثبت در راستای حفظ ثبات و امنیت در منطقه فراهم می‌کند و مانع بروز درگیری های گسترده تر می شود که پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه و جهان تاثیر می گذارد.

در این گفت وگو دو طرف درمورد زمینه های همکاری میان دو کشور و راه های تقویت آن نیز رایزنی کردند.

به گزارش ایرنا، ترامپ شنبه شب در شبکه تروث سوشال بار دیگر با تکرار ادعاهای خود و درحالی که در میدان نظامی تاکنون در دستیابی به زیاده طلبی‌های خود ناکام مانده است، مدعی شد: ایالات متحده آمریکا با سطحی از آمادگی، قدرت و توان نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون دیده نشده، آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس جمهوری آمریکا با عقب نشینی از لفاظی‌ها و تهدیدات اخیر خود، ادعا کرد: با این حال، ایران و همچنین دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته‌اند که هرگونه حمله را متوقف کنیم، زیرا چارچوب‌های یک توافق مورد توافق قرار گرفته است.

وی ادعا کرد: «بر اساس این درخواست، به‌ خاطر منافع آینده جهان و همچنین بقای ایرانی موفق و شکوفا با لغو این حمله موافقت کرده‌ام، مشروط بر اینکه بتوانیم به‌ سرعت به یک توافق دست یابیم.»

آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض «تفاهم نامه اسلام آباد» حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفت و محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه بار دیگر آغاز کرد.

ارتش آمریکا به دستور ترامپ ۱۳ شب پیاپی به بهانه امنیت تنگه هرمز به خاک ایران حملات تجاوزکارانه انجام داد که با دفاع قاطعانه نیروهای مسلح ایران پاسخ داده و سرانجام این حملات متوقف شد اما در هفتم مرداد ماه نیز بار دیگر این حملات را انجام داد.

واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی» و اجرای عملیات فریب برای کشتی‌های تجاری، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه می‌کند، در حالی که ایران تاکید دارد، امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرت‌های خارجی تامین شود.