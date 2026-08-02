اعتراض رژیم صهیونیستی به بندهای توافق با حماس

روزنامه رژیم صهیونیستی سه بند مورد اعتراض این رژیم در توافق حاصل شده با جنبش حماس را که آن را به شورای موسوم به شورای صلح ارائه کرده، شرح داد.

جوان آنلاین: روزنامه عبری هاآرتص امروز یکشنبه نوشت‌ که رژیم صهیونیستی به صورت رسمی اعتراض خود را به سه بند اصلی در توافق به دست آمده با جنبش حماس، به شورای موسوم به شورای صلح اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، به نوشته این روزنامه عبری، اولین اعتراض رژیم صهیونیستی به سازوکار مقابله با سلاح‌های حماس است. تل‌آویو معتقد است که این توافق شامل متن روشنی درباره نابودی سلاح‌ها پس از جمع‌آوری آنها نیست.

هاآرتص در ادامه نوشت، دومین مورد اعتراض تل‌آویو درباره سازوکار نظارت بر اجرای توافق است چراکه تل‌آویو مخالف مشارکت قطر و ترکیه در کمیته تحقیقاتی است که موظف است اجرای هر مرحله را قبل از رفتن به مرحله بعدی ارزیابی کند.

این رسانه رژیم صهیونیستی در پایان نیز سومین مورد اعتراض این رژیم را در ارتباط با مسوولیت امنیتی در مناطقی عنوان کرد که تحت نظارت نیروی بین‌المللی برقراری ثبات و پلیس فلسطین، به کمیته ملی اداره غزه منتقل خواهد شد.