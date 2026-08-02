شهادت ۱۶ فلسطینی در غزه؛ تشدید جنایات صهیونیست ها در کرانه باختری

جوان آنلاین: در پی تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه از دیروز شنبه تا سحرگاه امروز دست کم ۱۶ شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند.
منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند که آمار شهدا در پی حمله امروز رژیم صهیونیستی به یک آپارتمان مسکونی در غرب شهر غزه به ۳ شهید افزایش یافته است.
همچنین خبرنگار الجزیره به نقل از یک منبع پزشکی در بیمارستان «شهداء الاقصی» گزارش داد که امروز در پی بمباران یک منزل در جنوب شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه، دو فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی دیگر مجروح شدند.
حملات رژیم صهیونیستی دو آپارتمان را به طور مستقیم و بدون هشدار قبلی هدف قرار داد. علاوه بر اینکه ارتش تل آویو تجمعات شهروندان را نیز هدف حمله قرار داده است.
از سوی دیگر مجتمع پزشکی ناصر گزارش داد که سه فلسطینی از یک خانواده در بمباران صهیونیستها در منطقه «المواصی» در شهرک «القراره» در شمال غربی خانیونس به شهادت رسیدند.
دیروز نیز ۸ فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند. یک منبع در سازمان امداد و فوریتهای پزشکی نوار غزه گزارش داد که بمباران بخش قدیمی شهر غزه در شرق این شهر منجر به شهادت یک فلسطینی و مجروح شدن تعدادی دیگر شده است.
وی خاطرنشان کرد که یک پهپاد اسرائیلی منطقه «الصناعه» در جنوب شهر غزه را بمباران کرد که منجر به شهادت دو شهروند شد. در پی حملهای دیگر به خیابان «الثلاثینی» در شهر غزه، یک فلسطینی دیگر به شهادت رسیده و تعدادی مجروح شدند.
ساعاتی پیش از آن نیز، مجتمع پزشکی ناصر اعلام کرد که یک شهروند بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از بمباران اسرائیل در منطقه المواصی در شهر خانیونس به شهادت رسیده است.
همچنین منبعی در بیمارستان «الشفاء» گزارش داد که دو فلسطینی در حملهای به محله «الشیخ رضوان» به شهادت رسیدند و بیمارستان شهداء الاقصی نیز از شهادت یک فلسطینی و مجروح شدن دیگران در حملهای به دیرالبلح خبر داد.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا و «شورای صلح»، مدعی دستیابی به توافق برای اجرای مرحله بعدی آتشبس در غزه شده اند.
علیرغم دستیابی به توافق آتشبس در غزه در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش بس ادامه می دهند که منجر به شهادت ۱۲۲۲ نفر و مجروح شدن ۴۰۵۳ نفر شده است.
تشدید حملات شهرکنشینان صهیونیست در مناطق مختلف کرانه باختری
در کرانه باختری نیز شهرکنشینان صهیونیست حملات خود را در چند استان کرانه باختری تشدید کرده و شهروندان، خانهها، خودروها، زمینهای کشاورزی و زیرساختهای فلسطینیان را هدف قرار دادند.
اشغالگران گروهی از جوانان فلسطینی را در شهرک «دیرعمار» در غرب رام.الله مورد حمله قرار دادند و با تخریب شبکه برق روستای «مادما» در جنوب نابلس، موجب قطع جریان برق در بخشهایی از این روستا شدند.
گروهی دیگر از شهرکنشینان به روستای «دوما» در جنوب نابلس یورش بردند و ضمن حمله به ساکنان یک خانه، در تلاش برای آتش زدن آن بودند. همچنین در شهرک «صوریف» در شمال غرب الخلیل، یک خودرو را به آتش کشیدند و شعارهای نژادپرستانه نوشتند.
شهرکنشینان همچنین وارد خانهای در روستای «ام الخیر» در مسافر یطا شدند و به دشت روستای «عربونه» در شمال شرق جنین حمله کردند و در میان زمینهای کشاورزی فلسطینیان به گشتزنی پرداختند.