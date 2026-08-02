پولیتیکو بررسی کرد؛ بزرگترین اشتباه محاسباتی ترامپ مقابل ایران

جوان آنلاین: نشریه پولیتیکو با انتشار یک گزارش تحلیلی تاکید کرد که بزرگترین اشتباهات و چالشهای دولت دونالد ترامپ در جنگ با ایران پیش از آنکه برآمده از تواناییهای نظامی ایران باشد ناشی از درک نادرست واشنگتن از اولویتها و انگیزههای مقامات این کشور است. همین مسئله به مجموعهای از محاسبات اشتباه انجامیده و به گسترش دامنه درگیری کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، واشنگتن میزان آمادگی تهران برای تحمل فشارها و خسارتها بهمنظور حفظ نظام و تحقق اهداف راهبردی خود را بهدرستی برآورد نکرده است. حمله موشکی ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن، واشنگتن را غافلگیر کرد. تهران این حمله را اقدامی مشروع در چارچوب دفاع از خود دانست و آن را پاسخی به گسترش عملیات نظامی آمریکا توصیف کرد.
در این گزارش آمده است: ارزیابیهای آمریکا پیش از آغاز جنگ بر این موضوع بنا شده بود که نظام ایران پس از تحولات داخلی تضعیف شده و هدف قرار دادن مقامات میتواند به فروپاشی سریع آن منجر شود اما تحولات بعدی نشان داد که نهادهای نظام حاکم همچنان انسجام خود را حفظ کردهاند و با وجود فشارهای نظامی و اقتصادی، توان ادامه رویارویی را دارند.
فشارهای سیاسی داخلی بر ترامپ برای پایان دادن به جنگ ایران افزایش یافته و نگرانیها درباره افزایش قیمت انرژی، پیامدهای اقتصادی جنگ و تأثیر آن بر انتخابات آینده آمریکا رو به گسترش است.
این در حالی است که ایران معتقد است توان مقاومت در یک رویارویی طولانیمدت را دارد و از حمایت متحدان منطقهای خود و نیز محدودیتهای سیاسی و اقتصادی پیش روی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس بهرهمند است.