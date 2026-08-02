انهدام ۶۳۵ پهپاد اوکراینی بر فراز روسیه

جوان آنلاین: خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانههای دفاع هوایی ارتش روسیه شب گذشته دست کم ۶۳۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز آسمان روسیه رهگیری و منهدم کردهاند.
به گزارش مهر، از سوی دیگر منابع وابسته به سرویسهای امنیتی روسیه از تداوم برکناری افسران منتسب به «الکساندر سیرسکی» فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین خبر داده و گفتند که «پلاهنیوک» رئیس اداره اصلی دکترین و آموزش در ستاد کل ارتش در این راستا برکنار شده است.
این منابع افزودند که برکناریها شامل «مالینوفسکی»، فرمانده نیروهای موشکی و توپخانه که همزمان سمت معاونت فرماندهی نیروی زمینی اوکراین را نیز بر عهده داشت، شده است.