جوان آنلاین: نشریه پولیتیکو گزارش داد که انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت‌های میشیگان و میزوری آزمونی سرنوشت‌ساز برای آینده این حزب در خصوص موضع‌گیری نسبت به رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش لابی صهیونیستی موسوم به آیپک حدود ۳۰ میلیون دلار برای حمایت از هیلی استیونز نماینده کنگره آمریکا هزینه کرده تا مانع پیروزی عبدالسید در رقابت برای نامزدی در انتخابات مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان شود. این بزرگ‌ترین هزینه انتخاباتی تاریخ این لابی تاکنون محسوب می‌شود.

در ایالت میزوری نیز آیپک حدود ۲ میلیون دلار برای جلوگیری از بازگشت کوری بوش، نماینده سابق کنگره به عرصه سیاست هزینه کرده است. لابی صهیونیستی در دوره گذشته نیز نزدیک به ۹ میلیون دلار برای شکست او صرف کرده بود.

پولیتیکو اضافه کرد که نتایج این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا دموکرات‌های منتقد رژیم صهیونیستی می‌توانند روند رو به رشد خود را که در ایالت‌هایی مانند نیویورک، نیوجرسی، کلرادو، پنسیلوانیا و ایلینوی آغاز کرده‌اند، ادامه دهند یا خیر. آن‌ها توانسته‌اند در چندین رقابت انتخاباتی در این ایالت ها نامزدهای حامی اسرائیل را کنار بزنند.

بر اساس این گزارش، رقابت‌های میشیگان و میزوری به همه‌پرسی درباره موضع حزب دموکرات نسبت به اسرائیل تبدیل شده است زیرا گروه‌های حامی اسرائیل مانند آیپک فعالانه از برخی نامزدها در انتخابات مقدماتی حمایت می‌کنند.

در همین زمینه، نتایج نظرسنجی مشترک خبرگزاری آسوشیتدپرس و مرکز پژوهشی نورک نشان داد حدود ۶۰ درصد از دموکرات‌ها معتقدند حزبشان بیش از حد از اسرائیل حمایت می‌کند.

پولیتیکو همچنین گزارش داد که انتخابات میشیگان در ایالتی برگزار می‌شود که معمولاً نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دارد.